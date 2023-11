Какво е най-важно да знаят шофьорите за подготовката на автомобилите преди тръгване на път през зимата – съвети към шофьорите даде председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов в ефира на bTV Radio.

„Има гуми, които отговарят на определени изисквания по българския стандарт, които трябва да имат съответните милиметри като грайфер или пък съответната обосновка, че са предвидени за мокро и за сухо време. Няма понятие зимни гуми. Подмяната на охладителната течност – много често шофираме през лятото с вода, която не само, че не е добрият вариант за есенно-зимните условия – знаем, че при 0 °C водата замръзва – но водата разяжда, така че тя води и до корозия на местата, където преминава. Затова става подмяна с антифриз, който, освен че има ниска температура на замръзване, има и смразителните свойства, които съответно намаляват и възможността за корозия. Смяната на перата на чистачките, предните и задните – това е задължителното, което трябва да се случи. И цялостната подготовка на автомобила с един технически бърз преглед, която включва ходовата част на автомобила, спирачната система и осветителната система. Но едно от най-важните неща за зимния период е вентилационната система на автомобила или отоплителната система.“, посочи Йонко Иванов.

„Стремежът и в подготовката, която ние преподаваме в часовете по теория и по практика, е да научим хората да се самосъхраняват, защото от техния начин на шофиране зависи животът и на останалите, които се движат по пътищата. Първото, което трябва да се знае, е, че когато паднат първите капки на дъжда, коефициентът на сцепление на колелата става с 1,5 до 2 пъти по-нисък от този, който е на сух асфалт, тези капки са доста опасни, защото когато падат върху платното за движение, там се е натрупал доста прах, масло, гориво, гумени частици, които създават един слой, който прави платното за движение почти като пързалка, с много тънко хлъзгаво покритие на пътя и и спирачното разстояние се повишава от 5 до 10 пъти. Когато вече дъждът е влязъл с по-голям интензитет върху платното за движение, България е една от държавите с не добри пътища, на определени места се създават едни огромни локви или така наречената ситуация, в която ние влизаме, на аквапланинг. Много малко шофьори знаят по какъв начин да отговорят на това предизвикателство, когато автомобилът попадне в такъв участък. Нашата отговорност е, ако попаднем в такава ситуация, да не разчитаме на педала за газта, нито на педала за спирачката. Натискаме педала на съединителя и здраво задържаме волана, докато излезем от опасния участък. Създава се един воден клин между грайфера на гумата и между пътното покритие, който вдига като водна възглавница предната част на автомобила и той става неуправляем. Господ да ни пази в такава ситуация. А пък за автомобилите с автоматична предавателна кутия е добре да изключат лоста на неутрално положение, за да може да се запази що-годе сцеплението на автомобила. Ние апелираме от години назад да се създадат именно такива полигони, при които бихме могли да изработим нашия рефлекс, когато се попадне в хлъзгав път, в ситуация на аквапланинг. И не на последно място е лошата видимост. Очертанията на обектите тогава не са ясни и чистачките не успяват да премахнат водата от предното стъкло. Прозорците се замъгляват поради високата влажност и шофирането става много трудно. Затова в този случай идва и гюдерията, с която си помагаме да изчистим стъклата от влагата. Ако вентилацията на автомобила работи на 80% от своята възможност, тя ще ни даде възможност стъклата в момента на изпотяването да добият нормален вид и да може да имаме добра видимост.“, обясни още Йонко Иванов.

„Лошите атмосферни условия създават една умора, или по-точно едно състояние на сънливост у водача. Това е поради повишеното налягане, което кара и човешкото тяло да реагира с понижаване на кръвното си налягане и забавянето на пулса. Времето за реакция се увеличава и е опасно да продължите. Попаднем ли в такава ситуация е хубаво да отбием на първото възможно място, да си починем малко, защото тази сънливост минава за десетина минути и след това водачът е в кондиция да управлява автомобила.“, допълни още Йонко Иванов.

Цялото интервю как да действаме при заледяване на пътя и за какво да внимаваме, можете да чуете на звуковия файл.