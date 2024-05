Какво трябва да знаем за гестационния диабет? Какви рискове крие и как се диагностицира, чуйте от проф. д-р Виолета Димитрова, началник Клиника “Патология на бременността” в “Майчин дом” пред водещата Лили Ангелова.

Your browser does not support the audio element.