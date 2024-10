По данни на GLOBOCAN през 2022 г. с овариален карцином в световен мащаб са диагностицирани 325 000 жени, като близо 70 000 от тях са в Европа. Починалите в същата година в света са 207 000, а над 46 000 от тях са на Стария континент. В България новите случаи са 676, а смъртните – 454. Въпреки че се отбелязва известен напредък по отношение на по-ранното диагностициране на заболяването, този вид рак все още остава един от най-смъртоносните. Прогнозата е, че до 2050 г. новите случаи в света ще бъдат над 500 000.

В световен мащаб, статистиката показва, че през 2022 г. с рак на гърда са диагностицирани 2.3 милиона жени, а смъртните случаи са около 666 000. За Европа данните са за около 558 000 новодиагностицирани пациенти и 144 000 починали, а за България – над 3500 новооткрити случая и над 1400 починали пациенти. Очакванията са до 2050 г. новите случаи на рак на гърдата в света да се увеличат с повече от един милион, а смъртните – с близо половин милион.

Повече за превенцията и лечението на двете заболявания чуйте от Д-р Росица Кръстева – онколог, началник на Онкологичния център в МБАЛ „Уни Хоспитал“ в прикачения звуков файл.