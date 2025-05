Чуйте хороскопа и лунния календар на Светлана Тилкова-Алена за първите две седмици на юни:

АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.06 – 15.06.2025

ОВЕН

Предстои ви напрежение през първата половина на месец юни, но това е заслужено с ваши прибързани действия и решения. Търсите упорито нови източници за доходи. Не давайте заеми, ако нямате финансова стабилност, за да избегнете бъдещи проблеми! Ако ви поканят на делова среща с влиятелни хора ви съветвам я да приемете. Не ви се занимава с рутинни делови задължения, но се налага. Ще получите изненадващо предложение за изгодна работа, но с парите ви съветвам да бъдете внимателни. Не харчете, доволни от бъдещите приходи, които предупреждавам да не очаквате скоро! Прекъснете без скандали и агресия всички делови партньорства и познанства, които ви вредят! През първата половина на юни ви предстоят трудни почивни дни. Подгответе се за изпитания, които ще ви помогнат да откриете нов начин за приключване на личните ви неприятности! Разрешаване и на служебни проблеми ще ви изнерви до обед, но вие сте спокойни и ще успеете да възвърнете увереността си във вашите професионални възможности. Появата на неочаквани трудности е възможна, ако замислените нови задачи са свързани с непредвиден риск.

ТЕЛЕЦ

Не ви е приятно началото на месеца, защото се налага да разрешавате неочаквано възникнали финансови проблеми. Съдбата ви поднася изпитания, за да прецени дали сте способни сами да се справите, за да заслужите подкрепата й. Пристъпете към осъществяване на вашите планове дори само с разговор! В личните ви отношения се налагат промени. Притъпете вашата чувствителност! Убедителни сте с думите си и с лекота ще наложите мнението си. Ще ви изненада новина за добър приход, заслужен от отдавна приключени задачи. На работното си място отхвърляйте само текущите си задачи, защото опитите да надминете дори себе си с начинания ще ви докарат неприятности. Не рискувайте, за да не търпите загуби! Блестите в добрата си светлина. През почивните дни не отлагайте деловите си срещи! Очакват ви интересни запознанства. Заетите с творчески професии ще създадат впечатляващо произведение. Съветът ми е да се предпазвайте от рисковани начинания, за да избегнете финансовите загуби. Не ви съветвам да пътувате. Откажете се от желанието си да започнете ремонт, дори козметичен, и да връщате пари! Отложете домашните задължения!

БЛИЗНАЦИ

През двете седмици всичко ви се удава с лекота. Финансовите проблеми, породени от ненавременната ви щедрост отиват на втори план. На неформална делова среща ще ви предложат нови възможности за професионална изява. Добре обмислете действията си! Проявете сдържаност, защото денят е изпълнен с положителни емоции, но няма да липсват и неприятни моменти! Не се противопоставяйте, за да постигнете замисленото. Не се карайте с близките си! Не допускайте да ви товарят с чужди задължения, само защото сте доказали вашия професионализъм! Бъдете нащрек и не пропускайте подготовката за подписването на изгодна сделка! Успехът ви съпътства. Не са изключени спорове, в които решаващите факти ще бъдат поднесени от вас. Не се съмнявайте в искреността на колегите си. Новите запознанства са обещаващи. Всички делови партньори ви възприемат в благоприятна за вас светлина. През почивните дни се предпазвайте от рисковани действия, създаващи недоразумения и носещи проблеми, които предизвиквате сами. Премълчавайте, дори и когато сте прави, защото спорът няма да приключи във ваша полза. Хармонията в отношенията, спокойствието и великодушието ви са начин да постигнете желаното.

РАК

През първата половина на месеца ви изненадват промени. Имате възможност да разгърнете сериозна работа в съдружие с ваши нови делови партньори. Покажете на какво сте способни! Не избързвайте! Запазете спокойствие въпреки трудностите, които ще се изпречат пред вас! Очаква ви благоприятно разрешаване на делови въпроси. Служебните разговори и общуването с ръководството са ползотворни, ако не ви ядосат неочаквани разправии, които могат да съсипят доброто ви настроение. Въпреки напрежението, резултатите от завършването на спешните задачи е неочаквано високо финансово възнаграждение, което ще получите след седмица. През периода ви съветвам да не се захващате със сериозни занимания, дори и ако са ви хоби, защото не е благоприятен за целта. Желанията ви са неизпълними. Настроението ви отново ще се развали. Не стройте фантастични кули и не градете планове, които са нереални. Колкото повече мислите и говорите за пари, толкова повече няма да ги имате. Емоцията може да съсипе доброто ви настроение и да окаже влияние на вашето самочувствие. През почивните дни сте прозорливи и имате шанс да извлечете полза от информацията, която ви поднасят. Може да се наложи целия ден да сте сякаш залепени на вашето работно място.

ЛЪВ

През първите две седмици на юни се пригответе за разминаване на вашите планове и мечти с възникващите неочаквани реалности. Заради прибързаност рискувате да си създадете проблеми, от които трудно ще се измъкнете. Работете спокойно и ще се справите с всичките си задължения и се подчинете и се примирете със Съдбовните изисквания! Промените са непрекъснати. Бъдете делови и умерени в думите си! Същото важи и за отношенията с хората от роднинското ви обкръжение. Усещането за спокойствие ще ви възвърне позагубената увереност и здрав разсъдък. Поставете началото на работата, свързана с новите ви идеи! Всички са на ваша страна и ви подкрепят, ако не сте прекалено импулсивни и прибързани. Проведете важните си делови разговори, може и на работен обяд или вечеря. През почивните дни сте заредени с напрежение, защото сте изцяло във властта на настъпващите промени. Не прекалявайте с желанието си да постигнете краткосрочните си цели за един ден, защото ще се преуморите и след това дълго ще се възстановявате! Ще се наложи да обсъждате нови задачи във връзка с краткосрочно делово планиране. Ако срещнете трудности, бъдете доволни, защото ще се предпазите от грешки и от рисковани начинания.

ДЕВА

Двуседмичният период позволява да отложите при необходимост и по ваша преценка важните си срещи, особено ако няма как да ги осъществите. Не се натоварвайте с непосилна работа. Ще се наложи да оцените правилно ставащото, бъдете пристрастни. Ключът към успеха е вашата добросъвестност. Може да сте разочаровани, че плановете ви се развиват в неочаквана посока. Ако сте предпазливи, ще избегнете финансовите загуби и ненужните харчове. Не изневерявайте на принципите си! Въпреки трудностите, запазете спокойствие. Хармонията в отношенията ви радва. На работното място е спокойно, ако сами не напрегнете обстановката. Не е изключено да спорите с ваш колега, защото отхвърляте неговите идеи. Не давайте съгласието си за рисковани инвестиции. Отложете важните си делови срещи! През почивните дни ще достигнете до поставената цел като въпреки концентрирате силите си само в своите задължения. Съобразете се с изискването да не сте прибързани. Добре е да не прекалявате с претенциите си към хората около вас, за да не ви се противопоставят. Не допускайте неприятна новина да промени коренно живота ви, погледнете философски на случващото се!

ВЕЗНИ

Неочаквано през първата седмица на юни губите типичната си самоувереност заради погрешни изводи, които дават резултати във ваша вреда. Не изливайте гнева си върху своите колеги! Общуването с деловите ви партньори ви помага да стабилизирате финансовото си състояние и да положите основите за бъдещите си професионални постижения. Не отказвайте в последния момент пътувате на гости или при планирана командировка зад граница! Уговорете за най-близко време деловите срещи, които се наложи да пропуснете! Ако се сблъскате с агресия от непознати хора на работното място, особено ако работите в държавната администрация запазете спокойствие. Бъдете внимателни, разсъдливи и въздържани, за да избегнете конфликтите. Периодът ви обещава приходи! Ако ви предложат допълнителни задачи, не ги отказвайте. Не е изключено да сте обсебени от мисли, изцяло подвластни на проблеми свързани със здравето ви. Имате нужда от почивка. Контролирайте емоцията! През почивните дниси наложете да изтърпите критиката на вашия началник. Приемете забележките му без да се противопоставяте. Не се изненадвайте, ако ваш влиятелен познат точно в този ден реши да ви занимава с финансовите си планове.

СКОРПИОН

Ще се наложи да се примирите с промени, които изобщо няма да ви харесат, защото отказвате да приемете поднесеното ви от Съдбата в този период. Приемете, че няма как да промените ставащото в своя полза и се примирете! В края на първата седмица от периода ще сте странно агресивни към колегите си. Време е да видите себе си отстрани, през погледа на другите хора. Извинете се и осъзнайте колко неприятни за околните сте били в последните седмици, само защото искате да получите по-високо професионално признание! В делови план ще сте готови за нови трудови подвизи. Не отказвайте помощ на близки или приятели! Деловите предложения заслужават вниманието ви и ще ви донесат добри приходи в следващите дни. Стабилизирайте постигнатото и се заемете със задълженията си, обвързани със задгранично съдружие! Ако трябва да подписвате документи, не го правете в този ден. През почивните дни неочаквано и за вас ще ви направят интересно делово предложение, което не бива да приемате, преди да сте го споделили с вашите партньори в делови и личен план. Вместо да си създавате проблеми на работното място, премълчавайте и се заемете със задачите си.

СТРЕЛЕЦ

През първата половина на юни се настройте за много работа, чрез която ще впечатлите както началниците си, така и хора, които до този момент сякаш пренебрегваха възможностите ви. Бъдете умерени и тактични! По-добре ще бъде и за вас и за хората от професионалното ви обкръжение, ако сте естествени. Вечер анализирайте запознанствата си и преценете спокойно, а не емоционално новите си познати. Очаквайте и нови запознанства. Влиятелни хора ще ви окажат помощ в начинанията. Внимавайте, защото има дни в които ще сте подвластни изцяло на емоцията, която е причина да сте прекалено напрегнати. Не е изключено усложняване на отношенията с брачната ви половинка. В средата на периода поставете началото на нови задачи. Помислете за обогатяване на бизнеса си! Ще получите дългоочаквана информация от деловите си партньори. Прибързаността ви вреди, въпреки че се радвате на спокойствие. Отдава ви се възможност да откриете нови области за изява, свързани с вашето образование. През почивните дни проведете срещите си. Обмислете създаването на нови взаимоотношения! Намерете най-краткия път за подобряване на материалното си положение, който е до вас, но сякаш не го забелязвате.

КОЗИРОГ

От вас зависи от началото на периода да отложите планираните задачи. Проявата на егоизъм и нетърпимостта ви към идеи, с които не сте съгласни, ще усложнят отношенията с колегите ви. Грешките на работното място със сигурност ще доведат до разочарование, защото сте заредени със самочувствие, което не отговаря на възможностите и статуквото ви. Импулсивността ви може да ви подведе. Затова се пригответе за наситен с неприятни емоции период. Ще се сблъскате с лъжи, които съсипват надеждите ви. Избягвайте емоционалните реакции. Ще ви зарадва делова среща, последвана от приятни новини, която ще предизвиква очаквани, малки, но перспективни промени в живота ви. Професионалните ви изяви са впечатляващи. Хармонията около вас е заслужена награда заради всичко, което ви подтискаше миналия месец. Печалбите са с всички, които осъществяват търговска дейност. Предстоят ви почивни дни, в които ви съветвам да сте отговорни на работното си място и да се справите с трудностите сами. На помощ не разчитайте. Вечерта си дайте заслужена почивка и въведете ред в дома си. При възможност отложете важните делови срещи. Стабилизирайте професионалните си постижения!

ВОДОЛЕЙ

От неделя – първия ден на юни, не се заемайте с мечтаните нови задачи, за да избегнете проблемите. Трудностите на работното ви място са породени от забравени грешки. Ще се справите, ако сте търпеливи. Излъчвате спокойствие и внасяте усещане за стабилност и хармония в живота си. Оказвате благотворно влияние на вашите колеги и затова и те и вие отхвърляте много работа. Очаквайте финансови постъпления или новина за тях! Пред вас неочаквано се разкриват нови перспективи за изява. Отнасяйте се предпазливо към предложенията, които не ви вдъхват доверие, въпреки че на хартия всичко е отлично! Следващо изненадващо предложение ще повлияе сериозно професионалната ви кариера. Във вашите ръце е успехът ви и шансът да разширите дейността на вашата фирма. В състояние сте да се справите с неотложните си задачи, а да направите крачката към обмисляне на нова дейност. Равносметката за постигнатото ще ви помогне да обмислите и планирате задачите си до края на месеца. Трудностите преодолявате с лекота. През почивните дни стига да не си навредите сами всичко се осъществява според очакванията ви. Не са изключени загуби, ако забравите да бъдете предпазливи. Начинанията са нежелателни.

РИБИ

От началото на периода се предпазвайте от кражба на документи и финансови загуби. Ако сте изнервени, трудно ще сдържате агресията си към хората около вас, особено при опит да ви ядосват. Бъдете въздържани! Не е изключено да ви замесят в интриги, които ще сринат авторитета ви, особено ако сте подвластни на емоцията и сте в състояние вземете погрешно решение. Ако причината е в гняв към някого или в илюзорните ви мечти за много пари и висока позиция, ще допуснете грешка. Анализирайте внимателно действията си! Пътувайте и не забравяйте да подкрепите колегите си! Заредете се с оптимизъм. Успехът е с вас. Не насочвайте вниманието си само върху личните си проблеми, не ги превръщайте в драма! Вината е и във вас. Ако се налага да изнасяте доклад в следващите дни се пазете от измами и самозаблуда за собствените си възможности и го подгответе на спокойствие. Не ви съветвам да губите времето си в занимания, които не ви носят полза. През почивните дни отделете време, за да подредите документите си и да се справите с хаоса, който сте създали заради липса на време. Разпределете правилно силите си, за да си спестите умората!

***

1 ЮНИ – НЕДЕЛЯ - Луната е в Лъв. Предпазливостта е задължителна за родените в Лъв и за хората с Луна или асцедент в този знак. Да са внимателни, ако имат хронични оплаквания от сърце или ако са претърпели операция, да не натоварват кръста си.

2 ЮНИ – ПОНЕДЕЛНИК - Луната преминава от Лъв в Дева в 05.59 ч и остава в знака до 16.38 ч в сряда. Родените в Лъв и Дева и всички, които имат Луна или асцедент в един от тях, са податливи на проблеми със сърцето, кръста и диафрагмата, но също така с органите в коремната кухина. Не са изключени проблеми с жлъчката, черния дроб, далака, подстомашната жлеза, особено ако имат хронични заболявания, които днес може да се изострят.

4 ЮНИ – СРЯДА - Луната преминава от Дева във Везни в 16.38 ч и остава в знака до събота – 05.23 ч. Податливи на проблеми са хора, които са родени в един от двата знака и онези, които имат Луна или асцедент в един от тях. Да не прекаляват със соленото и сладкото, за да си спестят жлъчни проблеми, а и нарушаване функцията на бъбреците, пикочния мехур и подстомашната жлеза.

7 ЮНИ – СЪБОТА - Луната преминава от Везни в Скорпион в 05.23 ч където остава до понеделник 17.55 ч Предпазвайте се от проблеми с бъбреците половите органи, от простуда и инфекциозни заболявания. Не са изключени инфекции по предадени по полов път и неочаквани прояви на хрема, особено при хронично страдание, особено ако сте родени във Везни или Скорпион или имате Луна или асцедент в един от тези знаци.

9 ЮНИ – ПОНЕДЕЛНИК - Луната преминава от Скорпион в Стрелец в 17.55 ч и остава в знака до четвъртък 04.55 ч. Родените в един от двата знака и хората, които имат Луна или асцедент в един от тях, са податливи на проблеми с половите органи и черния дроб. Не прекалявайте с алкохола.

12 ЮНИ – ЧЕТВЪРТЪК - Луната преминава от Стрелец в Козирог в 04.55 ч и остава в знака до събота 14.00 ч. Предупреждението важат за родените в двата знака и за хората, които имат Луна или асцедент в един от тях. Стрелците да забравят утехата с чашката, а и също така да помнят, че те, както и родените в Козирог, са длъжни да се предпазват от травми на костите. В тяхна полза е да внимават когато се движат по неравни участъци.

14 ЮНИ – СЪБОТА -Луната преминава от Козирог във Водолей в 14.00 ч където остава и в неделя. Предпазвайте се от алергии и проблеми със зрението, както и от травми на костите и ставите, сухожилията и от проблеми с вените. Травмите, ако са се случили днес, ще са трудно лечими. Пазете очите си от преумора, ако сте родени във Водолей или имате Луна или асцедент в този знак.