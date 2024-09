Your browser does not support the audio element.

АСТРОХОРОСКОП ЗА 01.09 - 15.09. 2024

ОВЕН

В началото на периода се срещнете с влиятелен познат. Очаквайте недоразумения и разногласия, но ако не се поддадете на емоцията и премълчите, всичко ще отмине без последствия. Не си разваляйте настроението! Работете упорито! Време е да се заемете с обмислените и планирани начинания, професионални и лични. Не губете реалната представа за възможностите си! Ще осъществите плановете си въпреки трудностите. Промените, които ви предстоят, са и положителни. Подхождайте разумно към това, което ви се случва! В очите на околните сте стабилни и спокойни, но под тази маска се крие изключителна емоционалност. Тя е причината да имате неприятни срещи, които ще ви ядосат. Не си го изкарвайте на близките си! В почивните и празничния дни не се усамотявайте! Общуването ще ви зареди с настроение. Справяте се отлично със задълженията си. Няма да са малко тези от вас, които ще получат новина за подобряване на материалното им положение. Работата ви спори. Бъдете внимателни и задълбочени в служебните си задължения, ако за вас дните са работен! Допуснете ли грешки, трудно ще ги поправите. Деловите разговори ви изпълват с доволство.

ТЕЛЕЦ

През двете седмици сте в добро настроение, защото всичко казано от вас се приема без противоречие. Начинанията са успешни. Ако сте ги обмислили в детайли, пристъпете към действие! Без колебания осъществете планираните делови срещи и не отбягвайте възможността за запознанства! На работното място сте дейни и уверени. Радвате се, че смогнахте да поставите началото на планирани начинания. Очаквате провеждането на делови разговори, но ви съветвам да не губите чувството си за реалност, когато налагате вашето мнение. Стабилизирайте постигнатото и не съсипвайте отношенията си на работното място! Прекъснете всички изживели времето си и вредящи ви делови и лични партньорства. През почивните и празничния дни, сте изкушени от нови запознанства заради срещи, които ви впечатляват. Бъдете мнителни! В личен план важи същото предупреждение. Възможни са разочарования. Имате достатъчно сили да се справите със задачите си, професионални и лични, но не бива да разчитате на помощ. интересни запознанства ви зареждат с желание за начинания и обогатяват знанията ви. Изкушени сте да срещнете и се запознавате с нови хора, грабнали вниманието ви. Трудно преценявате новите си познати. Не рискувайте с начинания! Препятствията ви помагат да спрете, да се огледате и избегнете провалите.

БЛИЗНАЦИ

От първия ден на двуседмичния период не се ядосвайте, а приемете предизвикателството, ако денят ви е труден. Проблемите на работното място са временни и ще ги разрешите бързо. Очаквайте приходи! Обърнете внимание на хората от новото си делово обкръжение и открийте в тях полезни за вас положителни качества! Не допускайте стари грешки да вгорчат живота ви! Неочаквано ще се променят отношенията ви с отколешни и проверени делови партньори. Отложете деловите срещи и разговори, за да си спестите провалите и разочарованията! Промените са свързани с необходимостта да изясните кризисни професионални отношения. Бъдете предвидливи и не взимайте прибързани крайни решения, ако сте началници. Начинанията обещават добър край, ако не допускате прибързани действия. Независимо от трудностите работата ви спори. Внимавайте с разходите, за да избегнете финансовите проблеми в следващите дни! През почивните и празничния ден противоречията са породени от непредвидими трудности. Проявете гъвкавост в отношенията си, защото сте нервни, избухливи, но ви съветвам да избягвате разправиите и безпричинните спорове. Проявете търпение и бъдете сдържани! Запазите ли доброто си настроение, успехът е с вас. Идеите, които обмисляхте, няма да ви донесат очакваните резултати, ако в тези дни поставите началото на тяхното осъществяване.

РАК

През двете седмици от първата половина на месеца се пригответе за трудности на работното място. Не се карайте с колегите си, а им обяснете, че ще намерите начин да се справите с проблемите. Не е изключено, въпреки трудностите, да научите за предстоящи стабилни приходи. Задълбочете се в задълженията си, за да не допускате грешки! Начинанията ви трябва да са обвързани с полезни делови запознанства. За съжаление сте във властта на неподходящи познанства. Съветвам ви да ги избягвате. Всички проблеми, с които се сблъсквате в този ден, са породени от нежеланието ви да премълчавате. Отложете деловите разговори и срещи! Ако не ви се струва скандално, изключете комуникациите и не общувайте виртуално. Въпреки че се справяте отлично с деловите си задачи през почивните и празничния ден, ви се иска да се отдадете на развлечения. Деловите срещи са ползотворни. Обмисляйте добре направените предложения, не прибързвайте! въпреки желанието ви да творите в почивния ден се пригответе за трудности заради невъзможност да получите необходимата ви информация. Не се впускайте в начинания, дори и да са част от ваше хоби. Избягвайте срещите и запознанствата. Няма да сте в състояние да прецените кого допускате близо до себе си и да им се доверите. На работното място отхвърляте много задачи, а и обратното би било изненада.

ЛЪВ

От 1 септември първата половина на месеца не е благоприятен за активна работа. Не са изключени разправии на работното място заради неприятни делови срещи и разговори! Справяте се добре със задачите си. Не прекалявайте с критиката! Късметът не е с вас. Прибързаността е във ваша вреда въпреки желанието ви да се справите по-бързо със забавянето, наложено от трудностите. Рутината и натрупаният опит ще ви помогнат да приключите задачите си. Не ги подценявайте! Общуването с непознати или малко познати хора е противопоказно. Избягвайте го на всяка цена! Работата не ви спори. Възможни са приходи. Деловите разговори и срещи са ползотворни, ако контролирате емоцията си. Разчитайте на интуицията си! Съветите на приятели или вмешателството на делови партньори в работата ви ще доведе до застой. През почивните и в празничния дни при заетите в сферата на банковото дело е задължителна задълбочена проверка на всичко, което им предстои да разписват. Работата на спокойствие у дома ще им помогне да избегнат грешките. Ако успеете да си осигурите подкрепата на вашите близки, ще постигнете скорошен напредък в начинанията и ще се успокоите от създалото се напрежение. Възможни са загуби заради прибързаност, които ще навредят на кариерата ви. затова се заемете, стига да имате право на избор, с ненатоварващи ви задачи, които ще приключите бързо. Не проявявайте доверчивост към непознати хора.

ДЕВА

От началото на периода сте изкушени за промени и пътувания. Поднасят ви примамливи предложения за начинания. Не отлагайте дълго отговора си! Заетите с творческа дейност ще вложат голяма част от силите си в разработване на нов проект. Може с успех да набирате средства за благотворителна кауза. При участие в благотворителна дейност преценете дали не прекалявате с щедростта си. Неочаквана новина за допълнителна работа ще усложни отношенията с колегите ви. Не пътувайте! Трудностите може да са следствие от рискованото ви участие във финансови операции и спекулативни сделки. Периодът е подходящ за рутинни занимания, начинанията са нежелателни. При възможност отложете планираните срещи и разговори, ако не е по силите ви да убедите вашите колеги да кажат мнението си. През почивните и празничен ден изкушението да спорите с началниците си е във ваша вреда. Липсата на самочувствие ви пречи да сте тактични и да работите съвестно. Готови сте да загърбите служебните си отговорности и не е изключено някои от вас да се окажат безработни, нежелан подарък четири месеца преди края на годината. Мислете за близките си! Имате достатъчно сили, за да отхвърлите служебните си задачи. Докажете, че сте отговорни. Анализирайте грешките си!

ВЕЗНИ

През петнайсетте дни не избързвайте на работното си място! Не са изключени грешки заради прекалената ви самоувереност! Проведете планираните разговори! Потискайте импулсивните си думи, дори и да сте сговорчиви и готови на компромиси и ако са във ваша вреда. Ще срещнете нови делови партньори, които ще променят живота ви. Преценявайте новите си познати, за да не се разочаровате! Вашата чувствителност ще ви изиграе лоша шега, ако не овладеете емоциите си. Склонни сте да отмъщавате на колегите си и на вашите близки за трудностите. Очаквайте подобряване на материалното ви състояние! През почивните и празничния дни, е във ваша полза да обогатите познанията си в областта на историята, дори и да е далеч от вашите интереси, особено ако се занимавате с политика. Не забравяйте да благодарите за подадената ви ръка! Пътувайте! Денят е подходящ за целта. Писателите и журналистите ще получат предложение за договори от нов издател. Не ви липсва желание за работа. На работното място ви изслушват внимателно. И вие изслушвайте мнението на колегите и на партньорите си. Направете необходимите анализи на финансовото си състояние, особено ако управлявате ваша фирма!

СКОРПИОН

От първия ден на периода не позволявайте да ви принуждават да завършите бързо работата си, защото ще допуснете грешки и вместо похвала ще ви „наградят“ с удръжка от заплатата. Ще ви притеснят проблеми с колегите и деловите партньори. Не са изключени разочарования. Анализирайте думите на новите си делови познати, за да не изживеете поредното разочарование! Промени ще усложнят отношенията ви на работното място, защото не сте готови за тях. Не избързвайте и работете със съзнанието, че ако сте разумни, ще постигнете целите си! Бъдете практични! Начинанията през почивните и празния са обречени на провал. Трудностите блокират вашата работа и ви изнервят. Избегнете на всяка цена финансовите загуби, породени от липса на прозорливост! Не харчете за капризи, скоро ще съжалявате за похарченото! Ако сте емоционални, променливи и разсеяни то е, защото странични фактори и хора напълно объркват плановете ви. Рискувате да допуснете грешка, ако сте на работа и решите да спорите. Не пътувайте! Подхождайте предпазливо към предложенията, за да не се окажете излъгани. Отложете непланираните делови разговори, свързани с преките ви задачи. Рискованите начинания ви обещават провал!

СТРЕЛЕЦ

От първия ден на периода ваши делови партньори ще споделят с вас идеите си за разширяване на фирмената ви дейност. Преценете ги добре, преди да се съгласите с тях и да поставите началото на кампанията. Прекалената активност на работното място ви вреди. Заемете се сериозно със задачите, които ви помагат да приведете в изпълнение професионалните си планове! Срещите и преговорите ви са успешни, а също и деловите пътувания. Бъдете признателни на хората, които ви помагат! Намерите време за преоценка на изминалите дни, на вашите успехи и провали. Избегнете появата на препятствия заради участието си в рисковани инвестиции! Трудностите ще ви предпазят от грешки. Осъществете делово пътуване, което ще ви донесе добри приходи в следващите седмици. Пазете се от конфликти! В състояние сте да се справите със задълженията на работното си място. През почивните и празничния ден овладейте порива си към импулсивни и прибързани действия, които ще ви навредят. На работното място покажете най-доброто от себе си, ако искате да получите признание. Деловите разговори са ползотворни. Периодът ви носи шанс за начинания. Не взимайте прибързано важни решения и не се включвайте във финансови спекулации, за да избегнете загуби!

КОЗИРОГ

От вас зависи да използвате първата половина на месеца ползотворни и преценете дали да предприемете делово пътуване, или да се заемете със служебните си задачи. Решението ви за промени, свързани с кариерата ви, е във ваша полза. Общуването с колегите ви е хармонично. Бъдете особено внимателни при работа с документи! Не слагайте подписа си дори под най-незначителните според вас! Пазете се от измами и самозаблуда в професионално отношение! Очакват ви заслужени финансови постъпления. Няма да липсват и професионални трудности, изискващи задължителен анализ на работата ви до момента. Заемете се с рутинните си задължения, начинанията отложете! През почивните и празничния дни без особени усилия ще осъществите изгодни краткосрочни начинания и ще се издигнете към върха. Очаквайте новина за финансови постъпления! Наложете спокойствие в почивния ден и не забравяйте да отчитате всички детайли в работата си. Не взимайте прибързани решения! Перфекционизмът ви носи полза. Не се поддавайте на провокации! Имате сили да се справите с трудностите, ако не забравяте да преценявате действията си. Работете спокойно и уверено. Периодът ви обещава признание.

ВОДОЛЕЙ

От началото на двуседмичния период не надценявайте възможностите си, за да успявате и да сте доволни от себе си. Избегнете рискованите сделки. Във ваша полза е да сте търпеливи, спокойни, уверени и да се задълбочите в работата си. Научавате, че сделка с ваши делови партньори ще ви донесе добра печалба. Успех жънат занимаващите се с изкуство във всичките му форми. Творческите срещи и обмяна на опит са градивни и ще бъдат помнени дълго. Ще разрешите финансов проблем. Емоцията няма да ви позволи да сте обективни към колегите, партньорите и близките си и може да стане причина за разправии. През почивните и празничния дни късметът ви изневерява. Спънките са много. Почивайте си, вместо да упорствате и да работите, защото деловите разговори са безпредметни, а и говорите повече от нужното! Съветвам ви да ги отложите, дори и да са планирани. Постарайте се да отхвърлите най-неотложните задачи, за да избегнете неприятности преди края на годината! На всяка цена се опитайте да промените мнението за колегите си по конфликтна тема. Намерете нови възможности за изява, защото вече нямате шанс да се развивате, но не обмисляйте да напускате настоящата си работа, за да не се окажете квалифицирани, но трайно безработни!

РИБИ

През първата половина на меса ви предстои да стабилизирате завоюваните позиции, което няма да се случи от само себе си. Търговците ще отчетат добра печалба, но въпреки това не са изключени професионални проблеми. Планирайте задачите си за периода! Ако сте предпазливи и избягвате разправиите, успехът е с вас. Всички делови познанства, срещи и разговори ви носят полза. Засилва се интуицията ви. Осъществете замислите си! Обсъдете стратегията и тактиката при водене на съдебно дело! При работа в екип трудностите и спънките са лесно преодолими. Промяна в настроението и в поведението ви ще даде повод на неприятели да ви вредят с интриги. През почивните и празничния дни се заемете със задачите, които напоследък умишлено пренебрегвахте. Подгответе се за промени! Общуването с колегите, ръководството и близките ви е затруднено. Не се притеснявайте от задкулисни действия на колеги, защото уж ви вредят, но са във ваша полза. Благоприятни са начинанията, обещават отлични резултати. Пътувайте, ако може да си вземете ден отпуска, за да се заредите със сили и да надмогнете напрежението около вас и във вас самите! Бъдете внимателни и поставете началото на нови занимания, без да избързвате! Ще ви ядосат финансови загуби заради ваши грешки, породени от предоверяване.

Лунарен хороскоп за периода 01.09 - 15.09.2024

В събота Луната е в Рак. Забранени са операциите на стомаха, панкреаса и жлъчката, на бучки на гърдите заради мастит при кърмачките, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Луната преминава Лъв. Забранени са операциите на сърцето, кръста, гърба и диафрагмата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В същия ден преминава в Дева. Забранени са операциите на органите в коремната кухина заради по-трудното зарастване на тъканите, както и пластичните операции на коремната стена, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В сряда в посочения час Луната преминава във Везни. Забранени са операциите на бъбреците, пикочния мехур, подстомашната жлеза и бедрата, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В петък Луната е в Козирог. Забранени са операциите на костите, сухожилията и коленната става, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В петък Луната в преминава във Водолей. Забранени са операциите на вените, сухожилията, апендикса, очите и ваденето на зъби, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В понеделник Луната преминава в Риби. Забранени са операциите на стъпалата, лимфната система и за премахването на кисти, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В същия ден Луната преминава в Овен. Забранени са операциите на главата, ушите, очите, устната кухина, челюстта и под брадичката, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

В същия ден и час Луната преминава в Телец. Забранени са операциите на гърлото, щитовидната жлеза, ваденето на сливици, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.

Също в неделя Луната преминава в Близнаци. Забранени са операциите на бронхите, белите дробове, трахеята, ако не са животоспасяващи и търпят отлагане.