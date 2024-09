От 10 октомври до 3 ноември, в рамките на десетото издание на Синелибри, София и още шест български града ще празнуват тайнството на поезията и мощта на кинематографичното изкуство в компанията на множество специални гости – български и чуждестранни артисти от всички сектори на филмовата индустрия. Три конкурса, кино-литературни премиери и съпътстващи събития са част от 10-тото издание под мотото „Поезия безкрай“. По традиция тържествената церемония по откриване на Синелибри ще се състои на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на Националния дворец на културата в присъствието на десетки изтъкнати гости. Непосредствено след нея зрителите ще се насладят на премиерната прожекция на италианско-френската продукция „Партенопа“.

„Партенопа“ е новата продукция на Паоло Сорентино, с който ще бъде открито 10-тото издание на „Синелибри“. Това е хипнотичен филм с носталгична атмосфера – опияняващ размисъл за неумолимия ход на времето, за безсмислените флиртове и любовните блянове, за начина, по който виждаме хората и местата, и за тяхната непостижима същност. Партенопа е загадъчна и безгрижна наглед изкусителка, която се наслаждава на свободата и младостта си. Родената в Неапол девойка се отличава с неустоима красота и спира дъха на всеки срещнат. Тя знае, че „красотата е като войната – отваря всички врати“, но това не ѝ е достатъчно. Разговорите ѝ със застаряващи актриси, които според обществото вече не са в разцвета на силите си, разкриват природата на нейните собствени желания. Главната роля във филма е поверена на прелестната дебютантка Челесте Дала Порта. Партнират ѝ Гари Олдман, Стефания Сандрели, Луиза Раниери, Изабела Ферари, Силвио Орландо и др.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Юлия Владимирова от организационния екип на фестивала "Синелибри", разположено в звуковия файл: