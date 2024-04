"Забелязват се много аномалии в последно време. Засушаванията и резките температури в ниския и високия регистър са шок и за самите растения. Това се компенсира с парници, което би ги спасило донякъде. Усеща се, че тази година е една от най-топлите и нетипична година. Ще имаме изненади и трябва да си пазим растенията". Това заяви пред bTV Radio Калин Христов от "Зеленият отбор на България". "Хората в Украйна страдат и ние не усещаме емоционалния кошмар, който преживяват хората там. Със сигурност е добра стъпка земеделците у нас да получат финансова помощ, тъй като част от украинската продукция влиза в нашата страна. Като цяло, би трябвало българите да бъдат защитени от масовото нахлуване на хранителни стоки на ниска себестойност под всякакъв вид", добави той. По думите му, "ние отдавна консумираме украинска стока. От 2006г. България традиционно увеличава количествата от гречка(елда) и просо. Количествата почти всяка година нарастват. По-късно навлизат пшеницата и слънчогледа".

Хубавите сладки български домати са плод (не зеленчук!) на дългогодишна селекция, но за да се запазят сортовете, които всички харесваме, важно е да не се смесват с други. Поколенията на хибридните сортове се различават по качество и впоследствие не дават реколта, каквото бихме искали, затова всяка година трябва да се купуват нови семена.

От друга страна, "директните" сортове са постоянни, с неизменни качества. Това позволява семената им да се ползват години наред. Именно с цел да се запазят директните сортове от типични български зеленчуци и плодове, група ентусиасти организират за 12-та поредна година "Независимият свободен фестивал на семената и фиданките", който ще се проведe този уикенд /27-28 април 2024г./.

На фестивалa в Приказната градина на Елин Пелин идват хора от цяла България. Повечето носят семена, които раздават безплатно и съответно си взимат каквото им е нужно. И тази година на фестивала ще има различни уъркшопове по земеделие, лекции за билки и садене, концерти, прожекции на филми, както и безплатен обяд с отгледан от участниците боб и ориз. Входът е свободен и всеки посетител може да вземе пликчета със семена – "би било прекрасно на следващата година ни даде обратна връзка и дори да се завърне с разсади.

"Опасността не идва от климата, а от нас като хора…..Има голяма заплаха за семената. „Директните сортове“ са вече на изчерпване. Затова се опитваме да направим този фестивал", подчерта Христов.

"Старите семена могат да дадат древните сортове, които са се адаптирали във времето. Хибридите създават само едно поколение, а ГМО семената имат намеса в генома на растението. Старите сортове невинаги изглеждат добре на външен вид, но вкусът им е автентичен и добър. Хибридите винаги изглеждат добре и имат еднакъв вкус и форма", смята той. Според него, "семената са сила, която може да запази човечеството и нас като народ".

