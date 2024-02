В деня, в който се разделихме със Славчо Пеев, неговият образ силно блести като творец, постигнал много в изкуството, постигайки за самите нас – да ни отвори прозорец към света, да внесе в живота ни светлина, да ни насочи в път на истината и доброто. „Той беше изключително влюбен в театъра, изключително отдаден и честен. Той носеше морала на професията и на собствените си представи за това как трябва да се развиваме. Той бе един от радетелите за българска литература и държеше непрекъснато да се поставят български пиеси.“ – разказа за Славчо Пеев директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов. Той сподели, че дори преди три дни големият ни актьор и театрален деец му се е обадил с идея за среща по повод поставянето на българска пиеса. „Той бе от онова поколение артисти, които много добре знаеха, че единственото, на което можем да стъпимq е българската драматургия и тя трябва да се развива.“ – и в това отношение Калин Сърменов припомни за времената на творчество на Славчо Пеев с Нейчо Попов и Станислав Стратиев. „Много държа на тези хора, които са пример в нашето ежедневие.“ – каза той за големите в изкуството ни, задължили ни със своя принос.

Калин Сърменов съобщи, че в голямата зала на Сатиричния театър ще има стол с името на Славчо Пеев, а за живота на твореца нови поколения ще научават онлайн, сканирайки поставен на табелката кюар код. Делото на великите артисти държи живо „Небесен театър“ във фоайето, те са винаги сред нас и със скулптурните маски върху основната колона на сградата. „Наша отговорност е тези хора да не бъдат забравени, ние трябва да разказваме за тях, да се учим от тях и да ги поставяме на пиедестал, за да има утре.“ – категоричен бе Калин Сърменов.

За работата на Славчо Пеев като ръководител на театъра сегашният директор разказа: „Той бе двигател за това трупата да се развива. Когато поемеш отговорност за театъра и за неговия път, ти много добре знаеш каква трябва да е последователността на изискванията и на принципите за създавне на една трупа. Славчо Пеев много разбираше от това и точно формулираше качествата и недостатъците на едно представление. Казваше, че не е достатъчно само да харесваме или да не харесваме едно представление, а да правим анализи, които утре да ни направят по-добри. В днешния свят това липсва и се губи истината на професията. Славчо Пеев много държеше на това и аз съм се учил от него през последните 40 години.“

Интервю на Светослав Николов: