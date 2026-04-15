Магьосникът на перкусиите Калин Вельов и кубинската пианистка и певица Ire Vazques представят първата си авторска композиция „Ire & Kalin Cha Cha“. Сингълът е среща между кубинския ритъм и българската чувствителност, разказана с усмивка, ритъм и социално намигване към живота в квартала.

Песента идва след години съвместна работа и участия на сцена. Двамата се срещат преди повече от десетилетие в различни латино формации и постепенно изграждат общ музикален език, който днес стои в основата на проекта „Ire & Los Papis“. Парчето ще бъде представено пред публиката на предстоящия концерт на 16 април в София.

Новата песен „Ire & Kalin Cha Cha“ следва класическия кубински стил cha cha cha, но го пречупва през съвременен текст, с естествено преплитане на български и испанският език. В песента присъстват познати картини от сутрешното бързане, напрежението и малките абсурди на градския живот. Желанието за бягство от града на артистите с „куче, котка, тромпет и мотопед“ се появява като естествен акцент в припева. Това настроение преминава през цялото парче и го прави едновременно леко, живо и много заразително.

Музиката, текстът и аранжиментът са дело на Калин Вельов, а испанската лирика е написана от Ire Vazques. В студийния запис допълнителни вокали са записали братът на Ире Вазкес - кубинският певец Хуго Вазкес, както и тромпетистът и латино вокалист Мартин Ташев. Студийната партия на тромбона е записана от музиканта Вили Стоянов, Борис Таслев е записва Бейби бас, а модерният и масивен звук на тази първа авторска песен на „Los Papis“ е дело на музиканта и латино перкусионист Борислав „DJ Bor4e“ Бояджиев.

Видеото към „Ire & Kalin Cha Cha“ разкрива още една страна от творческите умения на Калин, който този път застава зад камерата като режисьор. Операторът Валентин Иванов улавя атмосферата пред истинските домове на двамата артисти.

Част от видеото отвежда зрителя и на едно от най-големите салса партита в София през изминалата година, където своя музикален отпечатък оставя „Ire & Los Papis“. Там тромпетът на Дилян Давидков рисува ярки линии, тромбонът на Димитър Стоев добавя дълбочина и характер, басът на Мартин Велев държи пулса, а конгите на Христо Ганев внасят огъня на Карибите. Заедно те създават жив латино звук, който превръща всяко участие в еуфория за публиката.

Процесът по изграждане на репертоара на латино групата им „Los Papis“ продължава и в момента, с постоянна работа върху детайла и търсене на баланс между традиционния латино стил и съвременно звучене. Работата по песента протича в динамичен ритъм, като репетициите често се случват в късните часове след ангажименти извън музиката.

„Много често, когато е уморена след училище, дъщерята на Ире заспиваше в студиото, докато ние репетираме. Сега тя знае всички песни и текстове и понякога дори коригира майка си. Ако забрави дума или я смени с друга, веднага има забележка- споделя Калин с усмивка и добавя- Имаме и много смях. Ире пише във вайбър групата ни с особена комбинация от българо-кубинска шльокавица, с безумни замествания на латински букви и цифри. Някои български думи са истинско предизвикателство за нея, но точно това се превръща в повод за шеги, включително и на сцената. Ние сме задружно семейство, в което всеки е готов да помогне на другия.“

Точно тази близост се усеща веднага, когато Ire и Калин излязат на сцената. Усмивката, енергията и страстта към латино музиката се предават директно и превръщат всяко участие в движение и заразително настроение. „Ire & Kalin Cha Cha“ събира всичко това в едно и го превръща в ритъм, който може да накара всеки да танцува.