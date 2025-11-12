Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили в София влиза в сила от 1 декември, като тази година тя е с разширен териториален обхват и освен досегашния “малък ринг” ще обхваща и т.нар. “Голям ринг”.

Както досега в зоната “Малък ринг” ще бъдат въведени ограничения за движението на моторни превозни средства от първа и от втора екогрупа, а придвижването в разширения “Голям ринг” ще е забранено само за автомобили от най-замърсяващата – първа екогрупа. Всеки може лесно да провери към коя екогрупа спада неговия автомобил ТУК. Забраната има за цел да спомогне за подобряване качеството на въздуха в столицата и ще важи в периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

Тази година контролът ще се осъществява автоматично от 180 камери, разположение на входовете на Големия ринг, съобщават от Столична община.

Сред най-засегнатите райони са централните, североизточните и северозападните части.

"Тази година за най-замърсяващата категория ще важи забраната и за големия ринг. Други усилия, които полагаме, е да се намали замърсяването от строителни дейности", каза Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община, цитирана от bTV.

Достатъчни ли са нискоемисионните зони? На кого ще помогне разширението и кого ще ощети? Ще стане ли по-чист въздухът в София?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калина Цолова- анализатор в програмата "Енергетика и климат" на Центъра за изследване на демокрацията и бивш главен експерт по въпросите на климата и енергията в Столична община

Според Цолова, чистият въздух не е лукс – той е човешко право. Хората ще го защитават, когато видят, че има смисъл и резултат. Програмите за подмяна на отоплението на твърдо гориво са най-доброто доказателство как екологична мярка може да има икономически и социален ефект: по-топли домове, по-чист въздух, по-ниски сметки. Нашата задача е да направим тази промяна лична и видима – чрез реални данни, карти, отворени портали и активно присъствие в кварталите. Нужно е обаче общината да комуникира активно – да показва резултати, карти, данни в реално време. Това създава доверие. Необходимо е да се ангажират и председателите на етажната собственост, за да се разяснят различните възможности, от които гражданите могат да се възползват, за да подобрят жилищните си условия и да намалят разходите чрез въвеждане на по-устойчиви решения. Когато гражданите виждат резултати, те се превръщат от наблюдатели в съмишленици. Така свободата да дишаш чист въздух става част от свободата да бъдеш равнопоставен гражданин.