Как инфлуенсъри обучават инфлуенсъри? Защо социалните мрежи са новия вид телевизия? Калина Кузманова и какво ще има в нейния Social House

Калина Кузманова е позната на публиката от театралната сцена и телевизионни продукции. Обявена за една от най-красивите жени в България. Титулувана като любима реалити героиня. Номинирана за най-успешен инфлуенсър в страхотна конкуренция… Калина Кузманова е от малкото популярни личности, които остават любимци на публиката дори и след финала на телевизионното прайм тайм време. Последователите й са десетки хиляди, а златното й сърце я води към благотворителни инициативи в помощ на деца без родители и млади майки.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калина Кузманова:

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Калина има син на име Стефан, роден през декември 2020 г. Съпругът ѝ също има едно дете. Двамата са родители на деца от предишните си връзки. През октомври 2023 г. инфлуенсърката обявява годежа си с романтично предложение точно до Айфеловата кула в Париж.

В Social House ще откриете отговорите на следните въпроси и теми:

Как се създава ефективна публикация в Instagram?

Видимост на публикацията.

Публикация /видео /reels.

Планиране на съдържание и стратегии за позициониране .

Разликата между post и story и какво виждат последователите?

Има ли и кое е подходящото време за публикуване?

Силни часове /дни и защо алгоритмите на Instagram понякога ни заблуждават.

Стратегии за развитие на профила.

Привличане и комуникация с търговски фирми.

Калина Кузманова

https://www.instagram.com/kalina_kuzmanova/

https://www.youtube.com/channel/UCuaf-Os2HS8dr8kqdufAhTw

https://www.facebook.com/kalina.kuzmanova.7