Как инфлуенсъри обучават инфлуенсъри? Защо социалните мрежи са новия вид телевизия? Калина Кузманова и какво ще има в нейния Social House
Калина Кузманова е позната на публиката от театралната сцена и телевизионни продукции. Обявена за една от най-красивите жени в България. Титулувана като любима реалити героиня. Номинирана за най-успешен инфлуенсър в страхотна конкуренция… Калина Кузманова е от малкото популярни личности, които остават любимци на публиката дори и след финала на телевизионното прайм тайм време. Последователите й са десетки хиляди, а златното й сърце я води към благотворителни инициативи в помощ на деца без родители и млади майки.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калина Кузманова:
Калина има син на име Стефан, роден през декември 2020 г. Съпругът ѝ също има едно дете. Двамата са родители на деца от предишните си връзки. През октомври 2023 г. инфлуенсърката обявява годежа си с романтично предложение точно до Айфеловата кула в Париж.
В Social House ще откриете отговорите на следните въпроси и теми:
- Как се създава ефективна публикация в Instagram?
- Видимост на публикацията.
- Публикация /видео /reels.
- Планиране на съдържание и стратегии за позициониране .
- Разликата между post и story и какво виждат последователите?
- Има ли и кое е подходящото време за публикуване?
- Силни часове /дни и защо алгоритмите на Instagram понякога ни заблуждават.
- Стратегии за развитие на профила.
- Привличане и комуникация с търговски фирми.
Калина Кузманова
https://www.instagram.com/kalina_kuzmanova/
https://www.youtube.com/channel/UCuaf-Os2HS8dr8kqdufAhTw