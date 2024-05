В България излезе нова книга от инвестиционния банкер и консултант по сливания и придобивания Калоян Кирилов, който вече има няколко публикувани заглавия на бизнес тематика. В новото си произведение „Успех или щастие“ Калоян разказва за личните си преживявания в Шри Ланка и уроците, които научава. Повече чуйте в прикачения звуков файл.

