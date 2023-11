„Струва ми се, че работата, която (СДВР) свършиха беше крайно недостатъчна и абсолютно некомпетентна за хора, които имаха самочувствието на пресконференцията, ден преди протеста, да заявят, че могат да се справят с контролирането на обществения ред.”. Така коментира в ефира на bTV Radio Калоян Кюркчиев от спортния отдел на BTV сблъсъците между полицията и протестиращи срещу БФС в София в четвъртък, 16 ноември 2023г.

Погромът в центъра на София стана след като по решение на съюза феновете не бяха допуснати на Националния ни стадион, за да подкрепят националите ни в квалификацията за Евро 2024 между България- Унгария, завършил 2:2 . Бунтът на запалянковците на агитки от страната превърна улиците на София в бойно поле. Резултатът от „заявеният за мирен протест“- 33 задържани и 33 ранени полицаи.

„Със сигурност е имало провокатори (…), но имаше и много хора, които просто недолюбваха начина на управление на БФС и искаха по някакъв начин да го заявят”, добави Кюркчиев.

Чуйте целия анализ на Калоян Кюркчиев от BTV пред Георги Митов, разположен в звуковия файл:

Най-малко 24-ма са пострадалите граждани по време на снощната безпрецедентна агресия в центъра на София, на които е оказана медицинска помощ от спешни екипи. Част от хората са транспортирани до различни столични болници, има и хоспитализирани.

Над 80 елемента от градската инфраструктура са с щети. Изпочупени и изгорени са десетки колчета, решетъчни прегради, контейнери и кошчета за отпадъци, стоянки за велосипеди и пътни шахти. Запален беше и бусът на Общинска полиция, а стъклата от вратата на Министерството на младежта и спорта бяха строшени. Повечето щети са отстранени, движението в момента е пуснато. Столичната община ще поиска от организаторите на протеста възстановяване на щетите по публичната инфраструктура.

След погрома снощи Парламентарната група на ПП-ДБ поиска оставката на вътрешния министър Калин Стоянов, който се оказа по това време „на филмова прожекция, което е доста смущаващо“ На този фон, бе уволнен неговият заместник Стоян Темелакиев. Това обяви премиерът акад. Николай Денков в Министерски съвет. От ПП-ДБ поискаха оставката и на шефа на БФС Борислав Михайлов. Оставката на вътрешния министър бе поискана и от „БСП за България“, като лидерът й Корнелия Нинова описа вчерашния погром като „война“. Според лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, не вътрешния, а спортния министър трябва да си подаде оставката, както и Боби Михайлов. „Кметът на София и спортният министър са абсолютно виновни за снощните случки, заяви от своя страна в кулоарите на парламента председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски.

Премиерът акад.Денков не закъсня с отговора си.„Нямам критика към министъра на спорта. По време на тези мачове той няма преки отговорности. Проблемите идват от лошото управление на футбола, лошата организация на мача и събирането на агитките на едно място“, допълни премиерът.

Денков обясни, че е изпратил писмо до централата на УЕФА и до контролната етична и дисциплинарна комисия на УЕФА, за да види тяхното становище. И добави, че ще потърси позицията и на ФИФА. "Вместо футболен празник, вчера наблюдавахме грозни сцени на насилие. Основната причина е в дългогодишното управление на сегашното ръководството на БФС, което доведе до упадък на българския футбол, коментира Денков.

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков коментира исканата оставка на цялото ръководство на БФС. Това се случи по време на церемонията, при която бе открита улица на името на легендата на Левски Сашо Костов. "Вижте какво, бих призовал Боби да си подаде оставката. Това е срамна работа. Братле, нека те запомнят с нещо добро. Не може цялата държава да е срещу теб, а ти да продължаваш да упорстваш. Това е истината“, каза голмайстор №1 в историята на "синия" клуб.

„Със сигурност, ако Борислав Михайлов ще слуша някого, последният от тези хора ще бъде Наско Сираков”, посочи Калоян Кюркчиев. Спортният журналист в bTV смята, че „оставката на правителството не е на дневен ред".

Софийска градска прокуратура започва проверка на дейността на президента и ръководството на Българския футболен съюз по разпореждане на изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.Прокуратурата се е самосезирала във връзка с множество публикации в медиите, съдържащи информация за допуснати нарушения и/или престъпления от различен характер - разходване на публичен ресурс, „черно тото“ и други, от страна на ръководството на Българския футболен съюз, в това число и от президента на федерацията Б. Михайлов. Работата по проверката е възложена на Софийска градска прокуратура, която предстои да изясни факти и обстоятелства, свързани с дейността на футболната федерация в последните години. В хода на проверката предстои да се изиска информация от различни държавни институции – Министерство на младежта и спорта, НАП и др