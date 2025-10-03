В поредицата „14 години bTV Radio с пълните отличници на випуск 2025“ ви запознаваме с Калоян Първанов. Той завършва тази година Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, където се е занимавал с математика и програмиране.

С времето интересите му се разширяват в посоки като неформално образование и развитие в областта на неформалното образование, бизнеса и икономиката.

Като секретар на Младежкия съвет на Американския посланик в България участва в организирането на събития с образователен, предприемачески и благотворителен характер.

За него тези инициативи представляват възможност за реална промяна и активно участие в обществените процеси.

Има опит в сферата на стартиращите компании, придобит чрез работа по идеен проект за нов пазарен продукт. Свободното си време посвещава на изучаване на чужди езици – притежава сертификат с отличие “Сохнут” за владеене на иврит и продължава обучението си по испански.

Интересува се от културните традиции и се занимава с народни танци, а сред любимите му активности е и карането на ски. Вярва, че личният пример и ежедневните действия са най-силният двигател на промяната.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калоян Първанов: