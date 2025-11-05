В периода 6-30 ноември 2025 г. в галерия „Алма Матер“, разположена в Северното крило на Софийския университет, бул. „Цар Освободител“ № 15, ще бъде представена фотографската изложба на Калоян Тодоров, озаглавена „Berlin 2579“. Официалното откриване на експозицията ще се състои на 6 ноември 2025 г. от 18.00 часа.

През 1979 година, когато Международният конгресен център в Берлин отваря врати, все още сива бетонна стена разделя не само града, а и целия свят в двата лагера на Студената война. Архитектурата на сградата е обещание за едно различно бъдеще. Бъдеще, в което технологията ни позволява да развием пълния си потенциал и се подчинява на абсолютната цел – издигането на човешкия дух. Международният конгресен център е огромна машина, организирана като жив организъм със своите системи за циркулация на въздуха, осветление и ядро под формата на сфера. Хората наричат сферата „мозъкът“ – става въпрос за една перфектна форма, каквато само може да даде жизнения заряд на цялото.

„Берлин 2579“ е разговор между технологичния оптимизъм на Международния конгресен център и днешен Берлин, в който свободата на духа е начин на живот. Днес сградата се е превърнала в монумент на една отминала визия за бъдеще, което така и не се е случило. В годините след падането на Берлинската стена градът става символ на толерантност, свобода и място за артистична изява. Сградите и монументите вече не определят духа на града, а общностите и хората, неговото настояще и бъдеще са флуидни и не се управляват от едно всесилно ядро.

Образите от улиците на „Берлин 2579“, хората хванати в крачка със свален гард не са просто документални кадри. Те са отрязъци от сложната мозайка на едно общество, в което има шум и паузи, равен ритъм на стъпките и непринуден смях, музика и абсолютна тишина. Когато улицата е сцена, а героите нямат имена, това, което търсим, са невидимите връзки на голямата мрежа на обществото. Ето как големите обещания от бетон, желязо и стъкло са изпълнили своята цел да обединят хората около една визия, а днес са просто декор асимилиран в постоянно променящото се преживяване на града.

Проектирането на бъдещето е не само голяма визия, то е и постоянна репетиция в настоящето, която ни дава възможността да надникнем в това което предстои.

Изложбата се организира в партньорство между Културния център на СУ и катедра „Германистика и скандинавистика“ при ФКНФ и се провежда в рамките на годишната конференция на катедрата.

Всички средства, събрани по време на изложбата „Berlin 2579“, ще бъдат дарени за благотворителна кауза - животоспасяващо лечение на 28-годишния Дарин Колев. Той страда от прогресивна системна склероза и се нуждае от финансова подкрепа, за да замине за последваща терапия в Южна Корея.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Калоян Тодоров, разположено в звуковия файл: