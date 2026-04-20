"Вяра, Надежда, Любов" е сериал за дълбоките човешки взаимоотношения и за суровата действителност, която беше. Може да се подходи и носталгично към това. Може би ще се припознаят. Не може да не харесваш нещо, което не си го видял." Това заяви пред bTV Radio актьорът Калоян Трифонов, който изигра култовата роля на мутрата Геле от сериала "Вяра, Надежда, Любов".

"Ролята беше предизвикателство. Знаех, че героят ми ще бъде колоритен", призна той. Подхожда към изграждането на образа по интуиция.

"Първият снимачен ден беше в 8 сутринта със секс-сцена с момиче, взимане на наркотици, алкохол и цигари. Все едно е вечер, а беше супер старт на деня", припомни си Трифонов. "Бях и болен по време на снимки и не чувах и с двете уши", каза още актьорът.

"Не си приличаме по действията, които за Геле са нормални, ежедневни. Нямам нищо общо с такъв човек и не живея такъв начин на живот", разкрива Трифонов. "Много ми се иска да изиграя нещо позитивно", добави той.

"Благодаря на всички за подкрепата в социалните мрежи! Това е много голяма победа лично за мен", сподели талантливият актьор.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актьора Калоян Трифонов /в ролята на Геле от сериала "Вяра, Надежда, Любов"/, разположено в звуковия файл:

Повече за актьора

Калоян Трифонов завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ през 2014 г. в класа на проф. Маргарита Младенова. Играл е в постановки в Народния театър „Иван Вазов“ и Драматичния театър в гр. Пловдив. От 2024 г. е част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Този сезон в Народния театър „Иван Вазов“ можете да гледате Калоян Трифонов в спектаклите „Влюбените“, „ТАМ“, „Венецианският търговец“, „Идеалният мъж“ и „Моби Дик“.