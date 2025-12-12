Камелия Спасова представи в ефира на bTV Radio втората си книга за пътя Камино де Сантяго в Испания със заглавието „По-силна съм от болката. Отново по Камино“.

„Камино е река от истории. Всеки, който върви, добавя нова вълна. Вчера – средновековни поклонници. Днес – аз и още хиляди други. Утре – някой, който още не подозира, че Пътят вече го чака“, пише Камелия.

„Книгата е по-скоро за следващ етап от живота ми, за следващо пътуване, за новата Аз, тя е за онова пътуване, което бях нарекла още преди пътуване за душата си, точно такова пътуване исках, на което душата ми да получи максимално повече от първия път, когато все ми се струваше, че съм го претичала и е било само изпитание за тялото. Получих доста уроци, живеем във физически свят, съответно повечето уроци и подаръци за душата ги получих през тялото, дори и с цената на малко болка, която трябваше да победя и това даде заглавието на книгата“, разказа Камелия Спасова в ефира на bTV Radio.

Целия разговор с Камелия Спасова пред водещата Надежда Василева за магията на Камино, за предизвикателствата по пътя, за усещането да следваш знаците и жълтата стрелка, и защо много пилигрими се връщат отново и отново – можете да чуете на следващия звуков файл.