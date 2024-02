Всяка среща с „Квартет за края на времето“ е събитие. Това е едно необикновено произведение, написано и изпълнено през мрачните военни години – на 15 януари 1941 г. в концентрационния лагер за френски интелектуалци, сред които и Оливие Месиен. И днес, 83 г. по-късно то продължава да е актуално… Дълбоко затрогваща творба, вдъхновена от текст от десета глава на „Откровението на Йоан”, описваща края на света. Странно вълнуващата музика извисява слушателите, като ги извежда далеч от ежедневните грижи, доближава ги до свят, изпълнен със Светлина и Любов.

Вече повече от десет години „Квартет за края на времето“ заема важно място в репертоара на Камерен ансамбъл „Силуети“. Музикантите са подготвили един извисяващ концерт-спектакъл със специалното участие на актьора Ицхак Финци, чийто глас ще оживи словото на композитора.

Събитието ще се проведе до 28 февруари 2024 г. от 19 ч. в залата на Сити Марк Арт Център /бившето кино "Левски"/ в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с виолончелистката Габриела Калоянова и пианистката Лилия Жекова от ансамбъл "Силуети" , разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

„Силуети“ ще отбележат и още едно важно събитие. На 9 март 2024 г. се навършват 100 години от рождението на големия български диригент, композитор и общественик Константин Илиев. Дългогодишен главен художествен ръководител на Софийската филхармония, диригент със завидна международна известност, професор в Националната музикална академия, възпитал няколко поколения диригенти, Константин Илиев е водеща фигура в нелекия процес на приобщаването на музикалната култура на страната ни към европейските и световни традиции. Композитор с изключително интересно и богато наследство, творил в почти всички жанрове, той е автор на 2 опери, 6 симфонии, ораториални творби, песни, множество произведения за различни камерни състави.

По инициатива на Камерен ансамбъл „Силуети“ и проф. Венцеслав Николов на 9 март от 19 ч. в залата на Сити Марк Арт Център, само на няколко пресечки от дома на Константин Илиев, ще бъде отбелязана неговия рожден ден. От дистанцията на времето ще си спомним за личността на големия наш музикант през погледа на две различни поколения с разкази, документални записи и музика. Ще бъде представена и отново преиздадената автобиографична книга на Константин Илиев "Слово и дело".

Билети и за двете събития ще намерите на място и онлайн

Камерен ансамбъл „Силуети“ получава името си през лятото на 2012 г. в резултат на сътрудничеството между четирима млади музиканти – Калина Митева (цигулка), Габриела Калоянова (виолончело), Лилия Жекова (пиано) и Кристиян Калоянов (кларинет). Те завършват Националната музикална академия – София, в класа по камерна музика на проф. Венцеслав Николов. Съставът има множество концертни изяви в България и чужбина, записи за БНР, а от 2017 г. е „присъединен ансамбъл“ към една от най-престижните организации за камерна музика в Европа – Европейската академия за камерна музика (ECMA), базирана във Виена.

Ансамбълът е участвал с концерти на фестивалите „Салон на изкуствата“ в НДК, Австрийски музикални седмици, Международен фестивал на камерната музика, Пловдив, Мартенски музикални дни, Русе, Датското радио, Копенхаген; Akademie am Meer – о. Зюлт, Германия; K&K Festival, Австрия, Festival di Quartetto, Флоренция, Италия и др.