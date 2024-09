От 21 септември до 9 октомври 2024г. ще се проведе Международният фестивал "Камералия", като част от Календара на културните събития на Столична община. Програмата включва пет концерта – на 21, 24 и 29 септември и на 5 и 9 октомври, в партньорство със Софийската градска художествена галерия, посолството на Кралство Испания и Италианския културен институт.

Чуйте повече от пианиста и артистичен директор на фестивала Людмил Ангелов:

В ключова локация на София каквато е Софийската градска художествена галерия /СГХГ/, меломаните ще могат да се насладят на тези изключителни концерти, представящи оригинална палитра от стилове и нова концепция за камерната музика. Тя се базира и на представянето на музиканти от различни държави, събрани от една обща страст – съвместното правене и изживяване на музиката в нейните различни жанрове.

Откриването на фестивала ще бъде с концерт-спектакъл озаглавен „Ромео и Жулиета VS Уестсайдска история“ с участието на Духов квинтет „Пилекадоне“, Стефани Кръстева, сопран, Емил Павлов, тенор и актьорите Леа Дашкова и Ясен Кадиев. Вторият концерт и третият концерт ще представят за първи път в България Интеграл на камерните творби за струнни и пиано от Рихард Щраус, на 24 и 29 септември. В тези две вечери на сцената ще бъде звезден екип от български и чуждестранни музиканти като Лия Петрова, Людмил Ангелов, Донка Ангъчева, Габриел Уреня (Испания), Атанас Кръстев и др. На 5 октомври публиката ще може да се наслади на изкуството на италианското дуо в състав Дженаро Кардарополи, цигулка и Алберто Феро, което ще изпълни творби от Х. Виенявски, Кл. Дебюси, И. Стравински и българска премиера на Соната от Дж. Мартучи. Закриването на фестивала ще представи една от любимите на публиката джаз певици, Мирослава Кацарова, заедно с пианиста Мирослав Турийски, които ще изпълнят една интересна програма съчетаваща джаз и класика.

Пълната програма на фестивала може да видите на http://www.cameralia.com/

Билети за концертите могат да бъдат закупени от EVENTIM и на касата в зала „България“.

Фестивалът се организира от фондация „Пиано Екстраваганца“. Наред с подготвянето на фестивалната програма, една от важните цели на фондацията е и възстановяване на световното музикално наследство посредством събиране на редки музикални партитури и тяхното изпълнение на фестивала „Пиано Екстраваганца“. Освен артистичен директор на фестивала „КАМЕРАЛИЯ“, маестро Людмил Ангелов е негов основател и куратор.