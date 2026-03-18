Антон и Пламена напускат работа и се отправят на приключение в Южна Америка. С два велосипеда, детска рикша и смелост, която надвива страха, семейство Нашеви – Антон, Пламена и тригодишната им дъщеря Ева – тръгват за Мексико с еднопосочен билет. Мечтата им е да прекосят Централна Америка, но пътят ги отвежда до края на света – Ушуая, Аржентина. Движени са единствено от простия механизъм на колелата и от неизчерпаемата си воля. В продължение на две години и половина, семейството преминава през Мексико, Гватемала, Ел Салвадор, Хондурас, Никарагуа, Коста Рика и Панама. Преодолявайки над 18 000 км те доказват, че мечтите не познават граници.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Антон и Пламена Нашеви:

Семейството изпитва гнева на тропиците, изкачва активни вулкани и се скита из зелените лабиринти на джунглите. Открива култури, неподвластни на времето, и среща безброй лица – на изпитание, на несломима сила, на безусловна доброта. Това не е поредната книга за пътешествия, а устремено каране през прах, жега, бури, умора и съмнения. Сред борбите на пътя се ражда една философия – на движението и на свободата, която започва там, където свършва познатото.

Заповядайте на представянето на номадските им откровения от първия етап на експедицията – от Мексико до Панама, събрани в книгата "Карай към непознатото"! Премиерата на книгата е на 19 март от 19.30ч. в Клуба на пътешественика в София.