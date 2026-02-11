"Температурните колебания водят до вариране в сърдечните показатели. Ниските температури водят до съдов спазъм.". Това заяви в ефира на bTV Radio кардиологът д-р Ралица Панчева от УМБАЛ "Александровска". "При хората с повече килограми се отключва хипертония през зимата", коментира тя. По думите й, при тях се случват по-често инфаркти, инсулти и т.н. "Затлъстяването е резултат от обездвижване и неправилно хранене. Най-големият проблем е отлагането на мастна тъкан в коремната област, което отключва кардиометаболитните заболявания", подчерта д-р Панчева. Все още, при случаите на затлъстяване преобладават мъжете, отколкото жените.

"Честотата на сърдечно съдови заболявания нараства. Трудно е да се приеме спешен пациент поради липса на свободни легла. В тази част на годината зачестяват инфарктите, инсултите, аритмиите", алармира специалистът.

Достатъчни ли са дефибрилаторите? Каква е взаимовръзката между състоянието на сърцето и любовта в навечерието на Деня на влюбените? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кардиолога д-р Ралица Панчева, разположено в звуковия файл:

Д-р Ралица Панчева е лекар в Кардиологичното отделение на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ "Александровска" и главен асистент в едноименната катедра на Медицински факултет към Медицински университет – София. Тя е първият кардиолог в България с Европейска диплома за специалност „Кардиология" след успешно издържан изпит пред Европейското кардиологично дружество, обхващащ всички дялове на кардиологията (2021г.). Д-р Панчева завършва образованието си по медицина в МУ - Варна през 2014 г. с пълно отличие. През 2015 г. започва работа и специализация по кардиология в УМБАЛ "Александровска". От 2016 г. работи и като асистент към МУ-София.