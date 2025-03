„Жените са по-склонни да развиват сърдечно-съдови заболявания“, заяви в ефира на bTV Radio кардиологът доц. д-р Красимира Христова, председател на Българска асоциацията по сърдечносъдова образна диагностика. Анемията, затлъстяването и проблеми с щитовидната жлеза, както и намаляване на нивото на естрогена са факторите, които водят до по-тежкото протичане на тези заболявания. Те могат да протичат без симптоми. Специалистът съветва да се прави профилактика поне веднъж годишно. „С цел превенция след бременност с усложнения или наличие на гестационен диабет, профилактиката трябва да се направи след раждане“, уточнява доц. Христова. „Тя трябва да започне с обща биохимия, пълна кръвна картина, изследвания за витамин В12. В последните години има увеличаване на броя на млади пациенти с карцином на гърдата“, допълва кардиологът.

Около 12 % е разликата в смъртността между жените и мъжете между 45 и 65 години. „Прекараният Ковид увеличава риска от сърдечно-съдови инциденти, въпреки че няма голяма разпространение на този вид инфекция. Тази година има усложнения след прекаран грип“, посочва медицинският специалист.

За втора поредна година доц. д-р Красимира Христова, кардиолог и председател на Българска асоциацията по сърдечносъдова образна диагностика, организира открита лекция „Послушай сърцето си“ с дрескод червено Събитието е с вход свободен и е насочено към повишаване на информираността и превенцията на кардиометаболитните заболявания при жените.

Лекцията ще се проведе в рамките на II национална конференция по кардиометаболизъм при жени на 7 март 2025 г. от 14:00 часа в Гранд Хотел Милениум. Конференцията е двудневна с международно участие и е част от глобалната платформа Go Red for Women / Облечи се в червено, проект с 20-годишна история на Американската сърдечна асоциация в подкрепа на женското сърдечносъдово здраве. От няколко години кампанията е популярна и на Стария континент и се провежда през март под егидата на Европейската асоциация по сърдечносъдова образна диагностика. Инициативата информира, мотивира и насърчава превенцията, като помага на жените да разберат личните си рискове и да предприемат действия за своето здраве.

Лекцията „Послушай сърцето си“ е разделена на три тематични части с водещи специалисти в областта:

14:00 – 14:30 – „Промяна в начина на живот, хранене и физическа активност за превенция на кардиометаболитните промени при жената“.

Лектор: Яна Данаилова, нутриционист

14:30 – 15:00 – „Удължаване на продължителността на живота или как да се преборим с рисковите фактори“.

Лектор: Ани Рашева, психолог

15:00 – 15:30 – „Биохакинг за жени“ – как иновативните подходи могат да оптимизират здравето.

Лектор: д-р Силвия Паскалева, специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Фокус върху превенцията

В различните периоди от живота на жената – от пубертет, бременност, пременопауза и менопауза – настъпват метаболитни и хормонални промени в женския организъм. Те водят до промени и в сърцето на жената, а когато не бъдат разпознати на време, могат да предизвикат животозастрашаващи сърдечносъдови инциденти. Процентът на сърдечносъдова смъртност сред жените на възраст 45-55 години е тревожно висок. На всеки 80 секунди губим по една жена заради сърдечносъдово заболяване, включително и мозъчен инсулт. В същото време, над 80% от тези инциденти могат да бъдат избегнати, ако жените са по-добре информирани.

Сърдечносъдовите заболявания при жените често остават недооценени, въпреки че рискът от диабет, затлъстяване, високо артериално налягане и сърдечни усложнения нараства значително с възрастта. Важно е да се обърне внимание на превенцията на кардиометаболитни заболявания и редовно да се следят показателите, които могат да предскажат потенциални проблеми със сърцето и метаболизма. За жените над 35 години специалистите препоръчват освен гинекологичен преглед веднъж годишно, да правят и консултация с кардиолог с ехокардиография за оценка на структурата и функцията на сърцето и с доплер на съдовете - за мониторинг на състоянието на артериите и вените и оценка на кръвообращението.

Лекцията „Послушай сърцето си“ ще даде насоки за превенция чрез балансирано хранене, контрол на теглото, мониторинг на кръвната захар, инсулина и липидния профил. Специално внимание ще бъде отделено и на биохакинга – иновативен подход за подобряване на здравето чрез научно обосновани методи.

Доц. Христова е член на работната група Women Task Forse In Cardiovascular Imaging към ЕАСVІ (Европейска асоциация по сърдечносъдова образна диагностика). Член на борда на ЕАСVІ (Европейска асоциация по образна сърдечносъдова диагностика) през 2012-2018 г