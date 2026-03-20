bTV открива отразяването на предизборната кампания със специална студийна програма. На 23 март от 20:00 часа, телевизията ще излъчи тематичното студио „Избори 2026. България решава“ с водещи Светослав Иванов и Златимир Йочев, а кулминацията на вечерта е впечатляващ 3D мапинг спектакъл „Посока“. В комбинирано пряко излъчване на живо от специалното студио на bTV и от площад „Княз Александър I“ в София, аудиторията ще се потопи в едно забележително, мащабно телевизионно събитие. Историческата фасада на Националната галерия -Двореца ще се превърне в сцена на открито. Със светлина, образ и звук сградата ще „оживее“, за да разкаже историята на изборите, променяли развитието на България - от създаването на държавата до днес, както и на изборите, които предстоят за бъдещето пред страната. Зрители, столичани и гости на града ще могат да наблюдават събитието в ефира, както и на живо пред емблематичната сграда на художествения музей в София, от 20:00 до 22:00 часа. Достъпът е свободен.
Карлос Алонсо е арт директор на шоуто „Посока“, създадено като част от специалното студио на bTV „Избори 2026. България решава“.
Карлос Алонсо е визуален артист с дългогодишен опит в сферата на 3D анимацията, motion graphics и новите мултимедийни изкуства. Професионалният му път преминава през студиа като Uniko Estudio Creativo, а от 2019 г. е ключова част от екипа на MP-STUDIO. Завършил е аудиовизуални комуникации и публичност и връзки с обществеността в University of the Basque Country, а по-късно специализира 3D анимация, игри и интерактивни системи в Tartanga College.
Негови видеомапинг творби са били част от светлинни фестивали и събития в Берлин, Загреб, Аугсбург, Кувейт, Дубай и други, както и от знакови имерсивни произведения като “Винсент среща Рембранд: Неразказаната история” в църквата Нордеркерк, Амстердам и “Светлината на сътворението”, в църквата Вотивкирхе, Виена.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с испанския специалист по мултимедия и визуализации и арт директор на проекта Карлос Алонсо от MP-STUDIO/превод: Даниела Георгиева/:
„Изборите пред България са избор за пътя напред. Ще разкажем историята по впечатляващ начин, за да насочим вниманието на хората към силата на българския народ и изборите, пред които е бил изправен през вековете на своето развитие. Вярваме, че активното общество е основа на силната демокрация, затова естествено свързваме това послание с нашата новинарско-публицистична програма, чрез която ще предложим задълбочено, обективно и качествено отразяване на парламентарните избори“, заявява главният изпълнителен директор на bTV Media Group Ралф Бартолайт.
Специалното изборно студио на bTV „Избори 2026. България решава“ със Светослав Иванов и Златимир Йочев ще бъде посветено на гласа на избирателя и темите, които ще оформят политическата и обществената сцена през следващите месеци. Заедно със своите гости - политолози, социолози и анализатори, двамата водещи ще търсят отговори какво искат българите днес, кои са техните най-големи притеснения и какви са очакванията им за бъдещото управление. Предаването ще предложи пет тематични сегмента: представяне на нови национални и регионални социологически данни от агенциите „Маркет Линкс“ и „Алфа Рисърч“, анализ на икономическите перспективи пред страната, политически коментар, експертна оценка на изборния процес за Парламент 52, както и преглед на геополитическата обстановка в контекста на актуалните военни конфликти.
В отразяването на предизборната кампания „Избори 2026. България решава“, bTV Media Group поставя на фокус реалните проблеми, приоритети, очаквания и нагласи на обществото към бъдещия модел на управление. Медията ще търси съществената информация по най-важните теми - икономика, външна и вътрешна сигурност, здравеопазване, образование, социални дейности, европейска и международна политика.
Гледайте специалното студио „Избори 2026. България решава“ на 23 март в 20:00 часа по bTV!