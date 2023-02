Комисията по транспорт към Столичния общински съвет одобри връщането на картата за една градска линия за наземен транспорт и метро. На заседанието в понеделник общинските съветници приеха редица предложения за облекчаване на столичани при пътуването им в градския транспорт, даване на нови възможности за придвижване и улеснения за собствениците на електромобили. Окончателното одобрение на решенията на транспортната комисия се очаква да бъде взето, след като бъде гласувано в четвъртък, 23 февруари, на заседанието на Столичния общински съвет.

„Взехме решение за връщането на всички карти за една линия, които отпаднаха от 1 януари. Това означава връщане на картите на редовна тарифа за една линия наземен транспорт или метро и на преференциалните карти за ученици, студенти, пенсионери и докторанти“, заяви в ефира на bTV Radio председателят на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет Карлос Контрера. С връщането на картата за една линия, според ЦГМ, приходите ще намалеят с приблизително 8 млн.лв. „На база всички нововъведения мисля, че ще доведе до увеличението на пътниците, която ще компенсира възможната загуба“, посочи той.

„Цените на превозните документи не се променят. На сесията на СОС ще разгледаме и доклад за приемане на мерки за изпълнение на ПМС №10, което дава по-голяма отстъпка до 70 % за ученици и студенти и е в сила от 1 февруари 2023г. до 31 декември 2023г. При карти за една линия – 6,90 лв, а метро – 9лв, месечната – 15 лв., годишната – 180 лева за ученици и студенти“, поясни Контрера. "За хората, които са закупили картите си от началото на годината, „приемаме механизъм, според който ЦГМ ще връща на каса разликата на стойността на старата и новата цена“, уточни председателят на транспортната комисия в СОС.

„При редовните тарифи няма промени. Цената на годишната карта не се е увеличавала, като може да се изплаща на три вноски от септември 2022г. Смятаме, че това е улеснение за съгражданите ни“, коментира той.

"В рамките на следващата или последваща сесия Комисията ще се произнесе за връщането на талоните за 10 пътувания", допълни Контрера.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с председателя на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет Карлос Контрера, разположено в звуковия файл:

„Довеждащият допълнителен транспорт ще се ползва с всички превозни документи, като няма разлика в тарифирането. За кварталите "Манастирски ливади- Изток" и "Манастирски ливади – Запад" закупихме 5 електробуса, които ще се оперират от Столичен електротранспорт. Осигуряваме напречна връзка между ж.к "Гоце Делчев" и бул. Цар Борис III. В момента Манастирски ливади не са транспортно обслужени, което е сред най-големите болки в града“. Проектът е за транспорт до поискване, като през март ще бъде осигурено въвеждането в експлоатация“, сподели Контрера.

„Новите автобуси до Витоша са със стандарт Евро 6. „Произведени и употребявани автобуси са необходими в момента, за да подсилим линиите 63 и 66, които осигуряват достъпа до Златни мостове и Алеко, а също и линии 59, която е с голяма денивелация, линия 42 и др. Поръчката на нови превозни средства ще се забави, а срокът на доставка на произведените нови автобуси би била 1-2 години. При решение на СОС, договорът може да бъде подписан до седмици и в рамките на 1-2 месеца да бъдат доставени“, добави още Контрера.

Припомняме ви решенията на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет:

Одобрява се доклада на Георги Георгиев и Грети Стефанова относно промени в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, с които се възстановява продажбата на превозния документ карта за една линия наземен транспорт и метро за всички пътници по редовна и преференциална тарифа (ученици, студенти, пенсионери, докторанти). Предложението може да влезе в сила 15.03.2023 г.

Комисията гласува и промени в транспортната наредба, с които се осигурява приложението на Постановление № 10/25.01.2023 г. на Министерския съвет относно компенсации на цените на превозните документи. С предложените промени се намалява цената на картите за ученици и студенти от 20,00 лв. на 15,00 лв., а на докторанти от 35,00 лв. на 15,00 лв. за периода от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г. Позволява се също така и безплатното пътуване на деца от 7 до 10-годишна възраст в градския транспорт. За периода от 01.02.23 г. до 31.12.23 г. цената на годишната карта за всички линии е 180,00 лв.

По предложение на общинските съветници Зафир Зарков, Христиан Петров и Радослав Влахов се въвеждат и облекчения за собствениците на електромобили, като отпада изискването за издаване на стикер за безплатно паркиране. Издаденият им от КАТ зелен регистрационен номер вече ще бъде достатъчно условие за безплатно паркиране на територията на Столична община. За вече регистрираните електрически автомобили не е задължителна подмяната на регистрационните номера и за тях се запазва досегашната практика и се дава възможност за подаване на заявление в ЦГМ за вписване в регистър.

По предложение на Карлос Контрера, Зафир Зарков и зам.–кмета Дончо Барбалов се предвижда откриване на нова автобусна линия за довеждащ транспорт през кв. Манастирски ливади, Павлово до трамвайно ухо Бъкстон. Автобусите по нея ще започнат да се движат от средата на март и ще спират на част от основните спирки на градския транспорт в районите, както и на още 40 точки за спиране, слизане и качване по желания на пътниците като заявки ще се правят посредством нарочно приложение или чрез индикация на шофьора. Автобусите ще се движат всеки ден от 6,30 до 22,10 ч. в интервал на движение от 16 до 18 минути. Ще могат да се ползват с всички превозни документи.

Подготвено е и споразумение за сътрудничество между Столична община, „Столичен автотранспорт" ЕАД, „Столичен електротранспорт" ЕАД, „Метрополитен" ЕАД, „Център за градска мобилност" ЕАД и социални партньори, в което се предвижда увеличение на основните трудови възнаграждения на работещите в общинските транспортни дружества със 150 лева считано от 01.03.2023 г. и със 150 лева от 01.09.2023 г. Всички 7 388 работници, благодарение на които се придвижваме удобно и лесно в града ни ще получават по-високи заплати.