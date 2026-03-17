През март България отново се включва в Световния месец за борба с ендометриозата. За седма поредна година Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ организира национална кампания, която е насочена към ранната диагностика и достъпа до качествена медицинска грижа.

„Основният симптом, с който протича ендометриозата е много силно болезнена менструация, толкова силна болка, при която жените трудно се изправят от леглото, трудно могат да излязат от вкъщи да отидат на работа и училище, и се налага да пропускат работни или учебни дни. Други симптоми могат да включват и болка при полов контакт, в зависимост от това кои органи са засегнати – болка при уриниране, проблеми, свързани със стомашно-чревния тракт, запек, диария.“ Това обясни в ефира на bTV Radio Катерина Иванова, основател и ръководител на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

“Диагностиката все още е доста трудна и инвазивна. За златен стандарт се смята лапароскопската операция, при която се взема тъкан за хистологично изследване, но това е много инвазивен метод, при който жената трябва да се подложи на цяла операция и това е травмиращо за нея. Лекарите се стремят към по-неинвазивни методи за диагностициране на заболяването, като например ехограф, ядрено-магнитен резонанс, но не всички лекари са достатъчно подготвени, за да откриват ендометриозата с тези начини. Понякога тя протича и безсимптомно, поради което може да се открие едва при безплодие, което също се явява понякога симптом на ендометриозата.”, посочва тя.

„Аз самата бях диагностицирана на 22 години при рутинен преглед, тогава се видя киста на яйчника, което е един от най-лесните начини за откриване на ендометриоза. Това е проявлението, което лекарите първо забелязват, но ако няма кисти, тя може да се е развивала дълго време безсимптомно или пък да е имало симптоми, които се неглижират от пациента, от близките, от лекарите включително.“, разказва Катерина Иванова.

Тя преминава операция и лечение. След 3 инвитро опита, сега е майка на близнаци.

„ Когато аз бях диагностицирана преди 10 години, повече от 10 години вече, в световен мащаб се смяташе, че една от 10 жени има ендометриоза, но в последните години тази статистика много се промени. В някои държави вече е една от 7, една от 8 или една от 9 жени. Но за България нямаме статистика и не знаем колко жени са засегнати от заболяването, колко от тях претърпяват операции. Наблюденията са ни, че забавянето на диагнозата много често е повече от 10 години, понякога дори 15. В световен мащаб е между 7 и 10 години това забавяне.“, казва още Катерина Иванова.

