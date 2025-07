„За изминалите понеделник, вторник и сряда от новата много гореща седмица имаме 52 сигнала за трите дни, които касаят хора, почувствали се не добре или колабирали навън на улицата. Днес до 13 часа вече са над 20. Това, което прави впечатление е, че много често хората, които колабират или им прилошава на улицата са злоупотребили с алкохол. И няма как да не кажа, че лекарите съветват да не се употребяват спиртни напитки в тези жеги, защото те са доста екстремални за организма и алкохолът добавя още повече риск.“ Това каза пред bTV Radio говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска.

„За съжаление всяка година, особено пред по-големи магазини или по пазарите в тези по-екстремни дни ни викат за възрастни хора, 80-90 годишни, които са излезли в най-топлите часове на деня да пазаруват и това е лична отговорност към здравето и живота и всеки от нас трябва да го има, защото не е необходимо да се стига до лекар и до лошо здравословно състояние, има смисъл да се пазим и да превантираме подобни ситуации. Това, което съветват лекарите – винаги с бутилка вода в ръката, да не се пие много ледено студена вода, за да не се прави много голяма температурна разлика, да се ходи със светли дрехи, по възможност бели, със светла бяла шапка, да се избягват часовете между 11 и 17-18 часа, защото слънцегреенето вече намалява след 16 часа, но пък много са нагряти особено в градовете сградите, настилката и още повече се увеличават температурите. За тези, които са хронично болни лекарите съветват в никакъв случай да не променят и да не спират назначената им терапия, защото това също подлага на риск и на екстремалност организма. Най-рисковите групи са децата, хронично болните и възрастните хора.“, посочи още Катя Сунгарска.

