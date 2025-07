„Недоносеното бебе има нужда от нещо повече от медицинска грижа – то има нужда от прегръдка, доверие и семейна сигурност.“ сподели д-р Станислава Хитрова, началник на Интензивно отделение към Клиниката по неонатология в СБАЛАГ "Майчин дом"- София.

На фона на тревожните демографски тенденции – с над 1000 по-малко родени деца през 2024 г., столичната болница Майчин дом създава първия по рода си кенгуру сектор – иновативна болнична зона, предназначена за грижа и връзка между родители и техните недоносени деца.

Новото пространство включва единадесет болнични стаи и обща зала за обучение и подкрепа, където майки и бащи ще се учат да се грижат за своите деца – от правилно кърмене до наблюдение за жизнени показатели. Зоната ще предлага и възможност бащите да нощуват заедно с майките, а целта е изграждане на увереност и емоционална устойчивост у семействата преди изписване от болницата.

„Създаваме пространство не само за лечение, а за изграждане на връзка – между родители, между майки, между хора, които преживяват едно и също.“, обясни д-р Хитрова.

Технологично болницата разполага с модерна апаратура – кувьози и апарати за обдишване, но проблем остава бързото им износване поради непрестанната експлоатация. „Всеки ден е борба с времето – особено при пик на преждевременни раждания. Затова непрекъснато подновяваме техниката“, допълни тя.

Индивидуалният план за проследяване на всяко дете след изписване е централен елемент от грижата. Той включва ясно разписани стъпки за първата година – прегледи при неонатолози, невролози, офталмолози, пулмолози и други специалисти.

Като отговор на недостига на медицински кадри, особено остър в Перник, Майчин дом вече поема част от родилките от региона. Това се случва чрез ново споразумение и с визия за устойчиво решение – привличане на млади кадри чрез програми за специализация и по-добри битови условия.

„Перник е близо до София. Има потенциал да бъде спасен, но трябва дългосрочен план. Решенията са в ръцете на институциите, а нашият дълг е да дадем най-доброто на всяко дете“, каза в заключение д-р Хитрова.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с д-р Станислава Хитрова, началник на Интензивно отделение към Клиниката по неонатология в СБАЛАГ "Майчин дом"- София: