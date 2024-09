„Керамиката е начин на живот, а Академията – моя съдба…“ – тези думи на проф. Ивана Енева са мото на изложбата за 80-ата ѝ годишнина в галерия „Академия“ на Националната художествена академия. Така учебното заведение отдава почит към голям артист и един от видните си преподаватели. Керамик със световни иновации, с принос в международен план, значим творец, изключителен преподавател, с живота си проф. Енева ни даде пример как да живеем в доброта, да създаваме красота и фино да докосваме хората, оставяйки върху тях траен отпечатък. Тя си отиде от нашия свят през 2022 г.

Снимка: Светослав Николов

В интервю по bTV Radio кураторът на изложбата проф. Анна Бояджиева каза: „Проф. Енева е изключителен автор в областта на съвременната керамика и наистина ще остави дълбока следа в съвременното българско изкуство. Изложбата показва интереса ѝ към нестандартните форми. Тя използва по съвременен начин стари техники, а в керамичните процеси вкарва и други материали, направени от човека. Така тя създава уникални произведения както за стена, така и за пространство.“

Снимка: Светослав Николов

Постери в изложбата свидетелстват за множеството изяви на проф. Енева на престижни световни форуми. „Тя има много сериозни участия в много събития в областта на съвременната керамика. От цял свят тя печели сериозни награди със своите произведения с индивидуален стил.“

Снимка: Светослав Николов

Със свои творби, включително с утилитарна функция, проф. Енева ни напомня да живеем в красота и да имаме уникален почерк. „Днес изкуство и дизайн събират своите граници.“ – подчертава проф. Анна Бояджиева.

Снимка: Светослав Николов

Експонирани в градската среда керамични пана на проф. Енева въздигат човека като духовно създание и призовават да извисяваме своя дух. Сред примерите в изложбата са нейни творби на фасадите на детския комплекс в Кърджали и универсалния магазин в Тополовград „През 60-те и 70-те години тя има много сериозни работи в различни градове на страната. Нейната архитектурна керамика е грандиозна и показва старта на пътя ѝ към артистичната форма на керамиката.“ – разказва проф. Анна Бояджиева.

Снимка: Светослав Николов

В изложбата в галерия „Академия“ са представени резултатите на различните търсения на проф. Енева, включително като технология и с използването на други материи в керамични произведения. „Творчеството ѝ е богато на техники и материали, които тя съвместява по артистичен и концептуален начин. Проф. Ивана Енева придава на керамиката съвременен изказ и прави своите творби част от съвременното изкуство.“ – продължава да описва творческия ѝ облик проф. Анна Бояджиева.

Снимка: Светослав Николов

Проф. Ивана Енева е дългогодишен преподавател в Националната художествена академия. Нейните студенти я обичаха, боготворяха я. Тя създаде школа и възпита последователи, които направи като себе си – търсещи и можещи, откриватели, създатели на красота. „Проф. Енева с такава любов и преданост се отнасяше към студентите си и към преподаването! Свидетел съм как организираше пространства, за да може нейните студенти да бъдат добре обучавани. Тя им даваше най-актуалните примери, за да израснат като съвременни художници.“ – казва за колегата си проф. Анна Бояджиева.

Снимка: Светослав Николов

Създател на красота, самата проф. Ивана Енева живееше красиво – деликатна, изящна, емпатична, винаги правеща добро. „Тя беше изключителна дама! Ние имахме много близки отношения и винаги се вълнувам, когато мисля за нея. Тя бе многопластова личност, сложно скроена, фина жена със силен характер в изкуството – много красива. Създаваше финес и в отношенията между колеги и студенти в Академията. Тя много ни липсва.“ – завършва разговорът ми с проф. Анна Бояджиева.

Снимка: Светослав Николов

Образът на твореца изпъква ярко в един от епизодите на водена от мен документалната филмова поредица за бележити преподаватели в НХА, създадена от висшето училище по повод 125 години от основаването му:

Интервю на Светослав Николов: