Момент на паника води младата булка до решението да потърси миг спокойствие не другаде, а в уютния апартамент на един нищо неподозиращ човек, който се е подготвил за обяд. Ще успее ли момичето да се върне отново към своята сватбена церемония? Ще стигнат ли гостите на този празник до заветния вик „Горчиво!” или не?

Режисьорът и автор Орлин Дяков създава комедия, която извежда на преден план значимостта на изборите, които ежедневно взимаме. „Горчиво!” е една история за любовта и всички абсурдности, които неизбежно я съпътстват.

Сценография: Огняна Серафимова, Композитор: Пламен Мирчев - Мирона Участват: Христо Гърбов, Керана, Мариана Миланова, Александър Хаджиангелов.





Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Керана: