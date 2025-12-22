По повод 130-годишнината от първата публична прожекция на филми от братята Люмиер, Френският институт в България и кино „Люмиер" отдават почит на изобретателите на кинематографа, като представят най-новия филм на Тиери Фремо - Люмиер, приключението продължава! (2025) - документален филм, който предлага компилация от 120 неизлъчвани досега филми на братята Люмиер.

Прожекциите ще се проведат на 28 декември, 19:00 ч. в кино „Люмиер" на НДК- София, както и от 18:00 ч. във Фестивален конгресен център – Варна.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Евгения Танева- експерт програма на Кино Люмиер на НДК:

Повече за филма:

Люмиер, приключението продължава!

Франция, 2025, Документален, 104'

Режисьор: Тиери Фремо

Със субтитри на български език.

Преди 130 години, когато светът още търсеше своя ритъм между старото и новото, братята Люмиер отварят врата към едно чудо, което по-късно ще промени начина, по който човечеството вижда себе си. Техните първи филмови опити съдържат всичко, което днес приемаме за даденост: ритъм на монтаж, движение в пространството, драматургия, неподправен хумор и живописна естественост в играта на хората, попаднали пред камерата.



Благодарение на съвременното реставриране на повече от 120 забравени или никога не прожектирани кадри, пред нас оживява свят, запечатан зората на киното – свят, който диша, движи се, смее се, работи, обича. Тези образи ни водят на вълнуващо пътешествие към корените на седмото изкуство, към онзи момент, когато киното прохожда и още не познава своите граници. Те разкриват не само техническо новаторство, но и неподправена човешка непосредственост – чудото на живота, хванато в движение.