„Замислете се само колко често в нашето ежедневие вече се появява темата за киберсигурността, за киберпрестъпленията, за дигиталните измами. Колко голяма част от живота ни се превърна първо в дигитален свят и съответно колко важна стана киберсигурността“, каза в ефира на bTV Radio киберекспертът Кирил Григоров.

По думите му през последните седмици все по-често ставаме свидетели на различни онлайн измами, разпространявани през интернет и социалните мрежи.

„Това всъщност обосновава теорията, че ако киберпрестъпността беше икономика, тя щеше да е в топ пет в света. А ръстът на брутния вътрешен продукт на подобна „икономика“ нараства от година на година именно заради тенденцията тя да се развива все повече и повече“, обясни той.

Според Григоров най-честите атаки срещу обикновените потребители са фишинг измамите.

„Най-често ставаме жертва на фишинг съобщения – такива, които се разпространяват по различни канали, през социални мрежи и комуникационни платформи. Целта им е да ни подведат под една или друга форма да споделим лични данни, банкови детайли, а понякога и директно да ни бъдат откраднати пари“, предупреди експертът.

По отношение на бизнеса заплахите са още по-сериозни.

„При компаниите има различни типове атаки. Една от най-опасните е, когато информацията се криптира и след това фирмата се изнудва да плати огромна сума, за да получи отново достъп до данните си“, каза Кирил Григоров.

Той припомни, че течовете на лични данни също са сред сериозните проблеми през последното десетилетие.

„Особено през последните години дори в България има сериозни атаки, свързани със следене на комуникацията между компаниите. Когато има чувствителна информация, свързана с банкови плащания, се подменят банковите детайли и така средствата се пренасочват към измамниците“, обясни експертът.