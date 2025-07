„Фишинг атаките в България зачестяват и стават все по-изобретателни. Хакерите създават по-добре композирани и таргетирани атаки, а през летните месеци рискът се увеличава заради активността на хората около почивки и онлайн поръчки“, предупреди в ефира на bTV Radio експертът по киберсигурност Кирил Григоров. По думите му изкуственият интелект (ИИ) играе все по-голяма роля както в създаването на атаките, така и в защитата срещу тях: „Тези атаки често са продукт на ИИ, който може да генерира съвсем достоверни съобщения на български език или дори да провежда телефонни разговори с измамени потребители.“ Григоров посочи, че най-добрата защита си остава човешкият интелект: „Ако подозирате, че говорите с ИИ, опитайте да задавате въпроси с човешка логика или изчакайте в тишина – често ИИ ще започне да повтаря заучени фрази.“ Според експерта традиционните антивирусни решения вече не са достатъчни, защото модерните вируси мутират с всяко ново заразяване. „Нужно е да използваме системи с поведенческо разпознаване на атаките,“ допълни той. Относно готовността на българските институции и бизнеси за справяне с киберзаплахите Григоров коментира: „Институциите стават все по-често жертви на кибератаки, но се работи по засилване на законодателството и подготовката на кадри. В България има много млади хора с интерес към киберсигурността и университетите вече полагат усилия да ги подготвят.“ Той подчерта, че в сферата на киберсигурността не е задължително образованието да е строго техническо: „Нужни са хора с юридически и търговски умения, а личните качества са от изключително значение.“

Цялото интервю с Кирил Григоров можете да чуете в прикачения звуков файл.