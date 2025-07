Кирил Манолов е един от двамата изпълнители на централния персонаж в операта „Цар Калоян“ от Панчо Владигеров – постановка на Държавна опера – Стара Загора. „Това е най-мащабната българска историческа опера, която се играе много рядко, а би трябвало да присъства в репертоара на всеки оперен театър. Произведението е с изключително трудни партии за пеене, но е с много високо качество. Написано в немски стил, в него можете да чуете теми от Вагнер, Щраус, Пучини дори. В това много красиво произведеиние по владигеровски са втъкани български народни мотиви. Публиката ще остане много доволна!“ – описа значимостта на творбата Кирил Манолов. Премиерните спектакли са днес и утре от 21 ч. на Античен форум „Августа Траяна“ в Стара Загора. След това спектакълът гостува на „Сцена на вековете“ във Велико Търново – на хълма „Царевец“ на 25 юли отново от 21 ч.

Подготовката за спектакъла започва много отдавна, а Кирил Манолов се присъединява към репетициите преди десетина дни: „Това е сложна музика, която артистите трябва отрано да научат. В подготовката се прояви и се запази прияателски дух. Получи се нещо много ценно, което операта заслужава за своите 100 години.“ Оперният театър през тази година отбелязва 100 години от своето създаване.

Кирил Манолов казва, че ролята на цар Калоян трябва да присъства в репертоара на всеки уважаващ себе си български баритон, особено тези, които са изпели почти всичко: „Това е най-представителната българска оперна роля, която един баритон може да изпълни. Докато подготвях партията, препрочетох много неща за творбата, за цар Калоян. Изключително много съм изкушен от историята, знам много факти за царуването на Калоян и за времето преди и след него. Това е капитална роля за българските баритони. Ценно е да оставиш след себе си следа върху нея, защото не са я пели много хора.“

Творбата си Владигеров пише по либрето на Николай Лилиев и Фани Попова-Мутафова (по романа „Солунският чудотворец“). Диригент е Ивайло Кринчев, режисьор – Вера Петрова, сценичен дизайн и костюми – Гендони, хореограф – Силвия Томова. Представянето на постановката ще бъде съпътствано от изложба за произведението, подготвено от Къща музей „Панчо Владигеров“. Автор е Надя Сотирова. Откриването е днес от 19:30 ч.

