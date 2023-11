На 18 ноември от 19.30ч. в Централния военен клуб в София ще се проведе благотворителен концерт, посветен на бездомните животни в България.

Класически произведения за публиката ще изпълнят Надежда Цанова, Борислава Танева, Маргарита Илиева, Росен Идеалов, Петър Македонски, Деян Великов, Ана-Мария Крайчева, Атанас Кръстев, Силвана Пръвчева, Явор Желев, Катерина Петрова. В концерта ще вземе участие и оперната прима Цветана Бандаловска. В програмата ще прозвучат едни от най-ярките произведения от Росини, Равел, Дебюси, Сен - Санс, Шуберт и Форе, посветени на животинския свят.

Патрон на този специален концерт ще бъде Princess Theodora von Auersperg, която специално пристига от Виена за концерта.

Билети може да се закупят на място.

„Проблемът в България е не само в приютите, за които ние сега ще свирим и ще помогнем. Има страшно много бездомни животни по улиците и много се надявам да започнем с тази кауза, с този концерт, да направим една промяна към едно по-добро бъдеще за животинките". Това сподели пред Classic FM изявената пианистка Надежда Цанова. Според нея, „би трябвало да има наказание за хората, които изхвърлят животни на улицата, защото това е един от основните проблеми.“

Оперната прима Цветана Бандаловска счита, че „ние сме тези, които имат власт да променят нещата“. По думите й, „липсата на отговорност е много голям проблем. Човекът като че ли в последно време стана безотговорен. Не си дава сметка за действията си“. Изтъкнатото сопрано подчерта, че „ние като общество, като българи трябва да работим в тази посока – нашето съзнание да бъде променено. Мисля, че това е най-важното нещо. Разбира се, институциите трябва да поемат своите задължения. Изглежда, човекът така е устроен, че трябва да му се наложи отвън, да го санкционират, да го глобят, за да може да се научи.“

