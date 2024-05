Френското мецосопрано Клементин Марген ще изнесе за първи път у нас концерт на 31 май от 19.30 часа в зала "България". Смятаната за една от най-успешните съвременни изпълнителки на Кармен от едноименната страстна опера на Бизе ще закрие първия сезон "Съкровени гласове" с рецитала "Париж и нощта". През април и май тя пее в Метрополитън опера в Ню Йорк именно в новата продукция на "Кармен", а малко след това идва в България. Билети ще откриете в мрежата на Ивентим.



Публиката в София ще се наслади на обичани композиции и арии от Жул Масне, Морис Равел, Камий Сен-Санс, Жак Офенбах, Анри Дюпар, Джордж Гершуин и др. Инструменталният акомпанимент е поверен на сестрата на Клементин – Сара Марген, с която редовно гастролира по световните сцени на различни фестивали и концертни формати.

Израсналата в Южна Франция Клементин Марген е смятана за едно от водещите мецосопрани на своето поколение, като през последните няколко години тя печели международно признание в театри като Националната опера в Париж, "Дойче опер" в Берлин, Баварската държавна опера, Театър "Лисеу" в Барселона, "Театро Колон" в Буенос Айрес, Театър "Сан Карло" в Неапол, "Арена ди Верона" и много други.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Клементин Марген, озвучено от Таня Иванова от Jazz FM/част от bTV Radio Group/:

С рецитала "Париж и нощта" в зала "България" ще бъде закрит първият сезон "Съкровени гласове", организиран от продуцентската компания SY11 Events, създадена от оперната звезда Соня Йончева през 2020 г. Мисията на певицата и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни аудитории като пристрастия и възраст. Част от проектите на SY11 Events беше мащабната оперна гала, събрала близо 6500 души пред храм-паметника "Свети Александър Невски" през 2021 г., в която участваха Соня Йончева и Пласидо Доминго под диригентската палка на маестро Найден Тодоров и акомпанимента на Софийска филхармония.