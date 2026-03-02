„Оруел има мрачни прогнози за бъдещето, което е нашето настояще". Това заяви единствената българка, член на Обществото на Оруел Клери Костова-Балцер. По думите й , "живеем в света на Оруел, за съжаление“.

Дали часовниците все още бият 13? Кой е Големия брат? Нима още ни наблюдава? Коя е Джулия от "1984"? И още – как и защо младият бирмански полицай Ерик Блеър се превръща в световноизвестния писател Джордж Оруел? И как се е родил този прочут писателски псевдоним в света? Светец, пророк или грешник е бил Оруел? Коя е причината за ранната му кончина? Как се раждат гениите и умират ли наистина те?

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Клери Костова-Балцер, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

На тези и още много други тайни и загадки от живота и творчеството на Джордж Оруел се опитва да отговори Клери Балцер в книгата „Джордж Оруел – по следите на пророка“. Мистериите, литературните мистификации и шаради от произведенията му я водят в малкото градче Саутуолд в Източна Англия. Тя е сред малкото писатели, на които е позволено да надникнат в къщата Монтегю хауз, там откъдето поемат към света и стигат чак до нас неговите герои. И тя тръгва заедно с тях.

Клери Костова-Балцер е журналистка, член на СБЖ, преводачка, писателка, педагог и изследовател в областта на средствата за масова комуникация. Тя е работила в БТА, в. Кооперативно село и Редакция Култура на Българското радио, където става инициатор и ръководител на първите предавания на живо в програма Христо Ботев. Завежда отдел Масови комуникации в БАН. Защищава докторантура в областта на медиите.

Във Великобритания живее повече от 30 години. Преподава в престижни английски колежи. Благодарение на нейните усилия десетки български деца завършат образованието си там. Тя представлява британското образование в България. Всеотдайно пропагандира българската култура в Англия и неуморно я представя на английската общественост. През 2011 година основава българското дружество в град Норич и интернетната страница “Българите в Норич и Норфолк”. Създава и е директор на първото българско училище в областта “Петър Берон”. Публикува десетки статии в български, английски и американски издания.

Първата й книга “Извинете! Аз съм англичанин!” е хумористичен сборник с разкази и фейлетони, плод на нейните дългогодишни наблюдения върху манталитета на жителите на Англия. Втората й книга ”Джордж Оруел. По следите на пророка” е посветена на някои от най- загадъчните и мистериозни моменти от живота и творчеството на писателя. Клери Костова-Балцер е член на Обществото на Оруел, чийто патрон е синът му Ричард Блеър. Тя има честта да се познава лично с него и е горд носител на значката на обществото.

"Емигрантите действително работят, а в Англия винаги е имало нужда от работна ръка. Как ще се справи селското стопанство? Крещяща е нуждата от хора за гледане на възрастни хора. Много медицински сестри не са от британски произход“, коментира Клери Балцер.