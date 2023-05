„С това коронясване или не, няма значение, тъй като Чарлз III вече е крал. Това е нещо като представление, за да се поддържа духа на монархията. Така беше и по-рано, когато майка му Елизабет II беше жива -повечето неща бяха външни. Това не е толкова лошо, защото поддържа английския туризъм.“. Това заяви Клери Костова -Балцер пред bTV Radio. По думите й, събитието се очаква „с голямо любопитство. По статистиките на Острова, около 48% са „за“ монархията, така че поне те ще гледат церемонията". Според Клери Костова-Балцер, всичко на Албиона, „от една страна, ще си остане същото. От друга страна, Крал Чарлз III има други възгледи. По-млад е от майка си. Даже в коронацията има нова идея, която вмъква в традиционния начин на коронация. Ще видим една малко по-модернизирана Великобритания, но не много".

Наскоро в София бе представена най-новата книга на Клери Костова -Балцер, озаглавена "Извинете! Аз съм англичанин!". С хумор, ирония и сарказъм тя описва своите наблюдения от живота си оттатък Ламанша. Това е първата по рода си книга в България, чието подзаглавие е „усмихнат пътеводител за храбри кандидат-англичани“. Книгата “Извинете! Аз съм англичанин!” е плод на повече от 30- годишни наблюдения върху живота в съвременна Англия, на странностите и чудатостите на нейния народ, които не винаги са разбираеми от чужденеца и по специално от българина, независимо от това колко дълго е живял там.

Клери Костова- Балцер е журналистка, преводачка, педагог и изследовател в областта на средствата за масова комуникация. Работила е в БТА, БАН, печатни медии, както е била инициатор и ръководител на осъществените за първи път предавания на живо в програма “Христо Ботев” на БНР. В началото на 90-те заминава за Великобритания, където преподава в едни от най- престижните английски колежи Грешъмз скуул, Лангли скуул и Бийстън хол, основава българското дружество в град Норич и създава първото българско училище в областта “Петър Берон”. Междувременно пропагандира българската култура в Англия под формата на специални вечери, а също превежда и помага на българските емигранти. Публикувала е десетки статии в български и английски издания.

Какви са действителният живот и порядки в британското общество? Как се промени живота на англичаните с Борис Джонсън? Как „усмихнат пътеводител за храбри кандидат-англичани“ ще преобърне представите на българите за Обединеното кралство? Чуйте от интервюто на Георги Митов с Клери Костова- Балцер, разположено в звуковия файл: