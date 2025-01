"Няма установени жертви от взрива до момента. Водят се процесуално-следствени действия по установяване на причините. Вероятната причина е техническа неизправност на котлето в дома. Това е първият такъв случай, като той е изолиран". Това заяви в ефира на bTV Radio кметът на район "Банкя" Рангел Марков.

Снимка: bTV

"Няма контакт с двамата обитатели. Те са брат и сестра. Тя е онкоболна, а той е охранител -нощна смяна", допълни районният кмет.

Снимка: БГНЕС

"Все още пожарът не е загасен напълно. Няма миризма на газ, а само от пожара", подчерта Марков от мястото на събитието към 14.30ч.

"Районът е отцепен. Промяна на организацията на движение се изготвя в следващите часове", посочи той.

Снимка: БГНЕС

"Правим организация за комисия по установяване на щетите от утре, 25 януари", каза още районният кмет.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с кмета на район "Банкя" Рангел Марков в звуковия файл: