С поредица от събития през днешния ден, 20 април, в София и страната се отбелязва 150-годишнината от Априлското въстание.

„За съжаление, държавата абдикира за такива населени места, които искат да запазят своя дух“, заяви в ефира на bTV Radio Мария Тороманова.

„Малки общини като нашата е трудно да поддържат калдъръмените пътища, както и музеите, експозициите. В старите сгради минават хиляди хора на година, които трябва да се поддържат технически. Справяме се „на парче““, посочва тя.

По думите й, демографската криза е навсякъде и при нас. „Имаме проблем с поддържането на инфраструктурата, електропреносната мрежа, водопроводната система, пътищата“, признава кметът на Копривщица.

В днешно време хората станахме по-комерсиални и теми като Априлското въстание остават по-назад в ежедневието ни. При по-младото поколение този момент е изпуснат…То израства с новите технологии, но ние не можем да го достигнем“, категорична е Тороманова.

