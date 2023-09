По първоначални оценки между 25 и 30 милиона лева ще са нужни за възстановяване на щетите от наводнението в Царево, съобщи пред bTV Radio кметът на общината Георги Лапчев. За ситуацията към момента той обобщи: „За 24 часа екипите на общината, заедно с пожарната, полицията, Гранична полиция и жандармерията успяхме да направим така, че да върнем нормалния ритъм в живота на хората.“ Вече е осигурена достъпност до всяко селище, навсякъде има вода, електроподаването е възстановено на всички места, с изключение на три хотелски комплекса, които изрично не желаят, тъй като там се разчистват донесените от водата отпадъци. Мащабът на пораженията е огромен, посочи кметът Георги Лапчев: „Фронтът на водния поток е 70 км. Имаме напълно развиване на реките Резовска и Велека, която в района на с. Кости все още се оттича и там и сега има наводнени жилища.“

За организацията на доброволците той посочи, че те се координират от общински щаб, където се разпределят според нуждите и техните възможности. „Имаше доброволци, които си избираха работа – това е тяхно право. Имаме изключително добра координация.“ – посочи той в отговор на критични гласове за липса на организация. Вчера общината е работила с над 100 доброволеца, включително в района на с. Кости и къмпинг „Нестинарка“. В момента нуждата от доброволци намалява, но е голяма необходимостта от финансова подкрепа. За предоставяне ѝ са обявени банкови сметки на интернет сайта и фейсбук страницата на общината.