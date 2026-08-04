В ход и по график протича ремонтът на спортните игрища при бл. 28 и бл.30 на ул.“Кестенова гора“. Качеството на строителните дейности се наблюдава от кмета на район Триадица Димитър Божилов и инженерния отдел на терен. След положената асфалтова настилка, на дневен ред е нова спортна настилка. Проектът предвижда нови съоръжения, осветление и укрепване на оградни пана. Предвидено е и видеонаблюдение.

По доклад на районния кмет Столичен общински съвет прие решение за изкупуване на около 4,5 дка. от кръстовището на ул. “Васил Стефанов” и бул. “Костенски водопад”. Определеният за закупуване имот е ключов за развитието на инженерната инфраструктура и провеждането на транспортния трафик по двете направления.

Състоянието на обществените чешми в Триадица е важна тема за районната администрация. Район Триадица изгради и пусна в експлоатация градска чешма при читалище „Светлина 1940“. В работен режим ще бъдат приведени и чешмата и фонтана в парк „Боряна” на ул.“Бурел“ и ул.“Забърде“. "От началото на годината открихме 4 чешми и ще направим още две", заяви пред bTV Radio районният кмет Димитър Божилов.