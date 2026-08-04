През лятото продължават ремонтите на училищни дворове в столичния Район „Триадица“. Работи се по настилките за спорт на 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, където баскетболните кошове са свалени. В 47 СУ „ Христо Г. Данов“ се фрезова и се развалят съществуващите настилки. Районната администрация е предвидила ремонти и на дворовете на 20 ОУ, 22 СУ, 104 ОУ и 73 СУ. Работи се и по изграждането на двете нови спортни площадки на ул. “Шарл Шампо” до Зеления остров.
Работата по новите училищни корпуси в 73 СУ „Владислав Граматик“ и 126 ОУ „Петко Ю.Тодоров“ продължава под контрола на инженерите от отдел „Обществено строителство, благоустройство и екология“. На обекта към гимназията се изпълнява вертикалната планировка- монтаж на бордюри и плочки,профилиране на земна основа, монтаж на точкови оттоци в двора, направа на замазка във физкултурния салон, бетониране стена в дворното пространство, изтегляне на кабел за основното захранване, работа по вътрешните ВиК и електроинсталации и монтаж окачен таван. Изграждането на корпуса на основното училище, който ще посрещне първолаците, е на етап монтиран асансьор и вътрешни инсталации. В 126 ОУ се работи по вътрешно ВиК и монтаж на асансьор, а в 73 СУ се довършва мазилката по фасади, прави се вертикална планировка на двора, монтират се противопожарни врати, работи се по Ел. и ВиК трасета, шпакловка физкултурен салон и монтаж на осветителни тела, ПВЦ настилка по коридори. За филиала на 131 ДГ на ул. „Луи Айер“ са готови фундаментните стени и се изпълнява обратен насип.
Изграждането на новия филиал към ДГ131 „Флора“ на ул. “Луи Айер“ е на ход. Готови са обратният насип и канализацията на основите. Доставен е фибран за плоча на кота нула. Филиалът ще приеме четири градински групи.
В ход и по график протича ремонтът на спортните игрища при бл. 28 и бл.30 на ул.“Кестенова гора“. Качеството на строителните дейности се наблюдава от кмета на район Триадица Димитър Божилов и инженерния отдел на терен. След положената асфалтова настилка, на дневен ред е нова спортна настилка. Проектът предвижда нови съоръжения, осветление и укрепване на оградни пана. Предвидено е и видеонаблюдение.
По доклад на районния кмет Столичен общински съвет прие решение за изкупуване на около 4,5 дка. от кръстовището на ул. “Васил Стефанов” и бул. “Костенски водопад”. Определеният за закупуване имот е ключов за развитието на инженерната инфраструктура и провеждането на транспортния трафик по двете направления.
Състоянието на обществените чешми в Триадица е важна тема за районната администрация. Район Триадица изгради и пусна в експлоатация градска чешма при читалище „Светлина 1940“. В работен режим ще бъдат приведени и чешмата и фонтана в парк „Боряна” на ул.“Бурел“ и ул.“Забърде“. "От началото на годината открихме 4 чешми и ще направим още две", заяви пред bTV Radio районният кмет Димитър Божилов.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с кмета на Район „Триадица“ Димитър Божилов: