Кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете, ще се проведе в Русе от 15 април до 15 май. "Над 1800 тона отпадъци извозихме миналата година. В 12 точки в града са разположени контейнерите за строителни отпадъци, които събираме безплатно за един месец", заяви пред bTV Radio кметът на Русе Пенчо Милков. Той призова гражданите да използват съдовете по предназначение, като изхвърлят в тях само строителни, а не битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и др.

На 18 и 19 април ще започне кампания за безплатно извозване на едрогабаритни отпадъци - дървени мебели, плоскости, килими, матраци, които се оставят до контейнерите за смет. Тя ще се осъществи поетапно по квартали през следващите уикенди.

В контейнерите за строителни отпадъци могат да бъдат изхвърляни бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества; строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци; смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

• ж.к. „Дружба 3“, срещу бл. 47 и бл. 53 – паркинг;

• ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ (до мобилния център);

• ж.к. „Чародейка-север“, ул. „Филип Станиславов“, до бл. 402;

• жк. „Дружба-1“, ул. „Студен кладенец“, до бл. „Ледено езеро“ № 2;

• ж.к. „Цветница“, „Алея Ела“ №3, до бл. „Ангар“;

• жк. „Възраждане“, бул. „Родина“№41 – паркинг, в близост до задния вход на РУ „Ангел Кънчев“;

• ж.к. „Възраждане“, зад закрития пазар, до бл. „Н. Стрелковски“;

• ж.к. „Здравец“, ул. „Рига“ (до Второ районно управление на МВР);

• ж.к. „Здравец-север“ 1, ул. „Бабуна планина”, (до мобилния център);

• ж.к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“№ 2А (до мобилния център);

• Кв. „Ялта“, ул. „Щип“ №17 (до мобилния център);

• Център, ул. „Богдан войвода“ 8.

Издадени са разрешения за строеж за основен ремонт на бул. „Съединение“ и ул. „Коледница“. След влизането им в сила ще започне изпълнението на предвидените строително-ремонтни дейности, насочени към подобряване на състоянието на пътната настилка и условията за движение.

Паралелно с това е предвиден и основен ремонт на ул. „Свети Наум“. Към настоящия момент инвестиционният проект за обекта е изготвен, като е възложено изработването на оценка за съответствие с изискванията на действащото законодателство, с оглед последващото му одобряване и издаване на разрешение за строеж.

Реализацията на дейностите ще осигури функционално свързване на участъците с вече ремонтираните ул. „Плиска“ и ул. „Доростол“.

Община Русе и целият Дунавски регион са изправени пред сериозна екологична и здравна заплаха, след като държавата неочаквано прекрати процедурата за авиационно пръскане срещу комари. Само дни преди ключовия период за унищожаване на ларвите, Министерството на здравеопазването спря обществена поръчка за над 1 милион евро заради установени нарушения.

„От 2020г. се преборихме държавата ежегодно да третира ларвицидно. По Дунава има много влажни зони, а според Конституцията цялата брегова линия е изключителна държавна собственост. Ние нямаме право с общински средства да пръскаме там“, уточни Пенчо Милков. „Над 200 хил.евро сме отделили за пръскане в населените места. Ако не се третира брега на Дунав, нашите действия стават палиативни и нашествията от комари е много голямо и разнасят много болести. Кое наложи поръчката да се прекрати чак през април месец, при положение че тази процедура се подготвя от МЗ от миналото лято? Сега ли откриха, че тя има нередности, при положение че поредна година се пуска една и съща процедура?“, реторично попита русенският градоначалник. Той подчерта, че утре с кметове от Дунавския регион ще се проведе обща пресконференция по темата с призив към държавата за решаване на проблема.

Най-сериозният проблем е, че се пропуска ларвицидното третиране, което трябва да приключи до април. Ако труднодостъпните заблатени терени край Дунав не бъдат обработени навреме, се очаква масово размножаване на комари, което ще наложи по-чести и скъпи мерки през лятото. От здравното министерство уверяват, че търсят спешно решение, но времето за ефективна превенция бързо изтича.

Продължава наземното третиране срещу кърлежи и в малките населени места от община Русе. В четвъртък, 16 април, предстоят обработките на територията на Николово, Долно Абланово и Просена. В понеделник, 20 април, ще се третират тревни площи в Червена вода, Ново село, Тетово, с.о. ДЗС и квартал Образцов чифлик. Във вторник, 21 април, ще се извършат обработки в Басарбово и в кварталите Долапите и Средна кула. В сряда, 22 април, ще се третират площи в Семерджиево, Хотанца и град Мартен.

Обработките ще се извършват между 6 и 8 ч. от специалисти в присъствието на кметовете на населените места или определени от тях длъжностни лица. В случай на валежи дейностите ще се отложат за следващия подходящ ден.Препаратът, който се използва - Айкън 10 КС, е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като превантивна мярка Община Русе призовава гражданите да не навлизат в обработените площи в следващите 24 часа.

