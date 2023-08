"Има остър недостиг на места в детските градини", заяви в ефира на bTV Radio кметът на столичния район „Триадица“ Димитър Божилов. Открили сме 3 групи към съществуващите. Изграждаме нова детска градина с 5 градински и 3 яслени групи с басейн, съгласно нормативната уредба, за да осигурим 200 места за деца... Изиживяваме бейби бум в район "Триадица". Скоро ще изпитаме недостиг и на места за първолаци". Разработваме градоустройствени процедури с НАГ Ще строим основно училище в квартал "Манастирски ливади-изток".

Започна ремонтът на ул. "Дедеагач" в частта от бул. "П. Ю. Тодорв" до ул. "Мила Родина". Дейностите обхващат уличното платно и двата тротоара, с подходи към входовете, отбеляза Димитър Божилов. Предстои да се обособят още дъждоприемни шахти, защото участъкът се явява най-ниска точка за карето. Поради ремонтните дейности е въведен обходен маршрут по ул. „Мила родина, ул.“Първан Тошев“ и безименна улица. Временната организация на движението ще продължи, докато тече ремонтът. За този период се забранява спирането и престоя на автомобили по безименната улица. За целта са поставени съответните знаци. "Нови 100 незаконни гаражни клетки предстои да бъдат премахнати. До момента сме премахнали 250 от общо 400", подчерта Божилов.

Той отбеляза и намесата в градска среда чрез изкуство. Пример за това е подлезът на бул. “България“ и бул. “Тодор Каблешков“ в София, който бе преобразен в красив стенописен проект „Сезони“ с послание за опазване на околната среда и заостряне на вниманието към климатичните промени. Проектът обединява артисти от Бразилия, Испания, Колумбия, Великобритания, Австрия, Германия и България. По проекта район „Триадица“ е партньор на Фондация Visionary. По предложение на районната администрация върху стената на 126 ОУ „Петко Ю. Тодоров“ преди дни бе реализиран стенописът „Взаимовръзки“ отново с акцент върху природата.

Чуйте повече в интервюто на Георги Митов с кмета на Район "Триадица" Димитър Божилов, разположено в звуковия файл:

"Очертава се колоритна предизборна кампания". Така Божилов лаконично коментира кандидатурите, които до момента са оповестени в публичното пространство за местния вот на 29 октомври. Днес бе обявена и кандидатурата на левите сили, които се обединиха около името на Ваня Григорова.