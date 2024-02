Книгата "Ще бъде страхотно" от Йосеба Сарионандия ще бъде представена на 20 февруари от 18.00ч в книжарницата на пресечката на ул. "Раковски" и бул. "Васил Левски" в столицата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Пачкова- преводач и преподавател в СУ "Св.Климент Охридски", дългогодишен журналист в Испанска редакция на БНР и член на УС на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, разположено в звуковия файл:

Сюжетът ни разкрива братоубийствената война, която е впримчила живота на големи и малки в селцето Калапорту. Никой не може да й се изплъзне. Но детските очи съзират идването на цирк „Кроне” – той ще пристигне с цял влак, а в него лъвове, маймуни, полячовци, гълтачи на саби, продавачи на цветни балони. Ще пристигне много скоро и ще бъде страхотно!

Авторът Йосеба Сарионандия (1958) е един от баските писатели с най-голямо литературно и политическо влияние в Страната на баските. Първата му издадена книга, поетическият сборник “Izuen gordelekuetan barrena” („През скривалищата на страха”) се радва на голям успех и силно въздейства на мнозина млади писатели.

През ноември 1980 г. Сарионандия е арестуван и обвинен, че членува във въоръжената сепаратистка организация ЕТА. През същата година получава три литературни награди. По време на престоя си в затворите в Карабанчел (Мадрид), Пуерто де Санта Мария, Ерера де ла Манча и Мартутене (Сан Себастиан), продължава да пише и се превръща в незаобиколимо присъствие в културния живот ; от 1991 е член на Академията на баския език.

През юли 1985 г избягва от Мартутене, скрит в тонколона, след концерт в затвора на певеца Иманол Ларсабал. Години наред продължава да публикува без да е известно местонахождението му, дори когато през 2011 получава голямата награда „Еускади” за литература. През 2016 се появява публично в Хавана, Куба, където се е установил преди време, а през 2021 се завръща в родното си място.

Внушителното му литературно творчество преминава през различни етапи. Автор е на романи, разкази, поезия, есета, детска литература, преводи, сред които: “Lagun izoztua” („Вледененият приятел”), “Moroak gara behelaino artean?” („ Блуждаещи в мъглата ли сме?”)·, “Ni ez naiz hemengoa” („Аз не съм от тук” ) , “Gartzelako poemak”(„Стихове на затворника) , “Hitzen ondoeza”(„Унинието на думите”), “Akordatzen”(„В спомена”) , “Hau da ene ondasun guzia”( „Това е всичко, което имам”) “Kolosala izango da”(„Ще бъде страхотно”). Произведения на Йосеба Сарионандия са превеждани на много езици.

„Пулсирането на утопията е крайно необходимо на разделен малък народ като нашия. Аз съм утопист, защото съм реалист – ние трябва да направим допълнително усилие, защото вървим срещу течението. Баската култура, за да оцелее, трябва да е по-творческа от културите, които ни обсаждат. Нужна ни е илюзията на колективни проекти, защото, приемем ли наличната нормалност, ще ни отнесе течението”, споделя авторът в едно интервю.