След два впечатляващи спектакъла, мюзикълът „Книгата на мечтите“ ще бъде представен за трети път тази зима, на 29 ноември в Зала 1 на НДК. Оригиналната българска продукция показва, че в страната ни може да се създават представления за световна сцена, създадени на български език и с участието на български творци. Този мюзикъл носи специален дух, който вълнува зрители от всички възрасти. Билетите са вече в продажба в мрежите на ticketstation.bg, eventim.bg, както и на Билетен център НДК. Купувайки билети навреме, публиката си гарантира не само по-добри места, но и се възползва от по-изгодни цени, преди те да се увеличат с наближаването на събитието, а това също допринася и за по-добрата и безпроблемна организация на самото събитие. В знак на специално внимание към най-младата публика, организаторите осигуряват фиксирана цена от 44 лв. за детските билети през целия период на продажба без покачване на цената.

„Книгата на мечтите“ разказва историята на млад мечтател, който открива силата на любовта и приятелството, за да преодолее предизвикателствата в живота си. В основата на мюзикъла стоят впечатляващи танцови изпълнения, завладяваща музика и богата хореография, вплетени в историята на пътуващи циркови акробати и вече плениха зрителите на предишните представления. Всеки детайл в продукцията е изпипан подробно и нивото на представлението прави преживяването незабравимо.

Режисьор на мюзикъла е West Hyler, който работи заедно с българския творчески екип, включващ Ана Дончева, Ралица Мерджанова и Александър Чобанов. Композиторите Петя Данкова, Адриан Гугов и Александър Васев създават музика, която допълва историята и потапя публиката в магически свят от „Книгата на мечтите“. Сценографията на Елица Георгиева и костюмите на Сърджан Кръстевски допринасят за вълшебната атмосфера, която прави мюзикъла още по-впечатляващ.

„Книгата на мечтите“ е от онези специални продукции, подходящи както за деца, така и за възрастни. Историята е завладяваща, героите са живи и пъстри, а танцовите сцени носят радост и вдъхновение. Малките зрители ще се насладят на пъстрите декори и динамичните сцени, докато възрастните ще оценят дълбочината на темите за любовта, приятелството и преодоляването на препятствията. Проверено е – всеки, който посети представлението, остава с усещане за надежда и вдъхновение.

Билетите за третото представление на „Книгата на мечтите“ вече са в продажба на ticketstation.bg, eventim.bg, както и на Билетен център НДК, а билети за деца под 4 години не са нужни, ако те стоят в родителите си.

Научете повече на www.thebook.bg и в събитието във Facebook.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ана Дончева и Ралица Мерджанова, разположено в звуковия файл: