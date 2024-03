След абсолютния фурор, който предизвика на премиерата си през ноември 2023, вдъхновяващият мюзикъл за силата на любовта „Книгата на мечтите“, се завръща с втора дата. След бляскавото си първо шоу, семейният авторски мюзикъл днес влиза в продажба на билети за своето второ представление на 3 април 2024г. от 19.00ч. Поради големия интерес и мащаба на оригиналната авторска българска продукция, мястото отново е Зала 1 на НДК.

„Книгата на мечтите“ разказва вълнуващата история на млад мечтател, който открива в любовта силата да се справи с всички предизвикателства по пътя си. „Книгата на мечтите“ е вълшебен мюзикъл с оригинална идея, авторска музика и огромен талантлив каст, който вече успя да омагьоса публика от всички възрасти на премиерната си дата. Впечатляващата хореография, брилянтната актьорска игра, вдъхновяващата музика и оптимистичният дух на мюзикъла предизвикаха публиката в Зала 1 на НДК да стане на крака за дълги овации, а тези, които не успяха да присъстват – да пожелаят да бъдат там на втората дата.

В центъра на „Книгата на мечтите“ е малкият Пат, сираче, което живее на улицата, но мечтае да стане изключителен цирков артист. Историята му се развива в Европа в началото на ХХ век, където по пътя си Пат се сблъсква с колоритни герои, страшен злодей и препятствия, важни уроци, верни приятел и с … голямата любов.

Режисьор на „Книгата на мечтите“ е West Hyler, режисьор на бродуейските мюзикъли „Шрек“ в Национална Опера и Балет, "Авеню Кю" и "Спонджбоб" в Столичен Куклен театър, както и на „Paramour” – първия мюзикъл на Cirque du Soleil поставян на Бродуей. Спектакълът е копродукция между Fest Team – най-големият концертен и фестивален промоутър в страната и Dance Station - популярният частен танцов център в България. Зад оригиналния сценарий на първия семеен български авторски мюзикъл „Книгата на мечтите“ с пъстроцветен опит и развинтено въображение стоят Ана Дончева и Ралица Мерджанова. И двете дълги години се занимават с изкуство и танци – бивши елитни състезатели по спортни танци, част от националния отбор на България и професионални танцьори в Dancing Stars, Vip Dance и Bailando. Като драматург по идеята на „Книгата на мечтите“ с тях работи и Александър Чобанов („Под прикритие“, „Дървото на живота“, “Дяволското гърло“) а композитори са Петя Данкова (Voice Academy ), Адриан Гугов (директор звук в Ню Бояна) и Александър Васев. За хореографията отговарят Ралица Мерджанова, Реми Тоин, криейтив консултант е Милен Данков. Сценограф е Елица Георгиева, а художник костюми – Сърджан Кръстевски.

Проектът се осъществява с подкрепата на Столична община.

Билетите за деца са на цени от 44 до 80 лв., а за възрастни – от 66 до 120 лв. са в продажба в мрежите на ticketstation.bg и eventim.bg, както и в Билетен център НДК. Научете повече на www.thebook.bg и в събитието във Facebook.

„„Книгата на мечтите“ се прие много добре на премиерата. Затова се осмелихме да „скочим“ в следваща дата. В спектакъла имаме артисти, които едновременно пеят, танцуват и правят акробатични номера", сподели хореографката Ралица Мерджанова от Dancing Stars по bTV, която е съавтор на мюзикъла.

Тя припомни участието си в танцовия тв. формат, където трябваше да обучава и партнира на Филип Буков, когото описа като "кавалер". "Той има невероятна професионална етика, съвестност и отговорност. За 5 седмици, освен да придобиеш базови понятия, е сложно да се постигне нещо повече в танците", добави Ралица Мерджанова. "Със сигурност джайв беше любим танц. Салсата също ни беше близка по сърце...Телевизионният формат е направен така, че всички двойки са интересни. Колегите са страхотни и цари приятелска и подкрепяща атмосфера...Dancing Stars е предизвикателство и опит.Като професионални танцьори сме ангажирани във формата, така че за нас танците не спират".

