Гражданска инициатива "Княжевецъ" съвместно с Район "Витоша" и Клуб за бъдеще - Княжево, ще довършат започнатото по разчистването на пясък и наноси от канавката до туристическата пътека. Това е важно, защото канавката не е почиствана от над 30 години, вследствие на което дъждовните води увреждат туристическата инфраструктура.



На 20 юли, събота, от 09:00 ч. доброволците ще се съберат на Бар "Шишарка"/ресторант "Бор"/, откъдето ще стигнат до мястото за облагородяване (500 м от Бар "Шишарка"). Това е втората част от доброволческата инициатива, която стартира миналата година. Инструментите и материалите са подсигурени от Природен парк Витоша, така че единствено трябва да сте облечени с дрехи, подходящи за работа.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любо Стефанов от гражданската инициатива „Княжевецъ“: