Костадин Георгиев /Коцето Калки/ и Момчил Колев ще излязат отново заедно на сцената заедно с останалите членове на легендарната група МЕДИКУС. По традиция всяка година преди лекарския празник формацията се събира, за да отпразнува своето рождение. С обичани техни хитове, както и с нови песни, бандата ще отбележи 37 години от създаването си на 5 април от 22.00ч в уютната атмосфера на столичния Delta Blues Bar.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Костадин Георгиев /Коцето Калки/ и Момчил Колев, разположено в звуковия файл: