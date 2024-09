Проектът „Възраждащата се зала на Княжево – архитектура, обединяваща изкуствата“ събра жители и гости на столичния квартал в НЧ „Братя Миладинови 1917“. Събитието се проведе под патронажа на Министерство на Културата, като част от културния календар на Столична Община и отбелязване на празника на София - „София празнува 17 септември“ и се реализира с нейна финансова подкрепа.

По време на проявата бяха поднесени приветствия на г-жа Амелия Гешева – зам. министър на културата; г-н Мирослав Боршош – Председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие на СОС; г-жа Яна Генова - зам.кмет по „Култура, Образование и спортни дейности" в Столична община; г-жа Биляна Генова – Директор Дирекция „Култура“ на Столична Община; г-жа Калина Христова - зам. кмет на район „Витоша“, проф. Николай Дойнов - председател на Съюза на народните читалища; инж. Атанас Рангелов - Председател на Настоятелството на Народно Читалище „Братя Миладинови- 1917“; отец Дилян Цветков – Иконом на храм „Свети Илия“, Княжево. Сред официалните гости бяха и от театър „София“ – представител г-жа Катерина Христова, Национален исторически музей – доц. д-р Бони Петрунова; председател на Съюза на Архитектите в България - арх. Петър Диков; председател на Камарата на Архитектите в България - Регионална Колегия София-област - арх. Борислав Владимиров.

Идейният проект за обновяване на залата, създаден от арх. Десислава Димитрова, с концепцията една мечта да се превърне в реалност и архитектурата да обедини изкуствата, бе визуализиран чрез 3D Mapping – звук и светлина.

Проектът е представен и като постоянна експозиция в Културния център на Народно Читалище „Братя Миладинови – 1917“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с арх. Десислава Димитрова, разположено в звуковия файл: