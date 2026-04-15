За седемнадесета поредна година ще се проведе церемонията за връчване на Годишните награди на Академията за мода за най-успешните и стилни българи „БГ модна икона 2026”. Престижното отличие ще бъде връчено на официална церемония през втората половина на месец април в зала „Айнщайн“ на Гранд хотел Милениум София. Експертният съвет на Академията за мода с председател проф. Любомир Стойков включва десетки изявени лайфстайл, арт и модни журналисти, както и редактори от водещите печатни и електронни медии. Те вече направиха своите предложения за номинирането на най-достойните и съвсем скоро ще станат известни техните имена. Критериите, според които известни български личности могат да получат статут на БГ модна икона, са качества и добродетели като изискан и модерен вкус и стил, високи професионални постижения, активна социална и хуманна дейност, безупречна култура, естетически вкус и добра репутация.

Сред досегашните носители на този толкова висок приз са: Силви Вартан, Райна Кабаиванска, Лили Иванова, Илиана Раева, Христо Стоичков, Мария Бакалова, Ники Кънчев, Гала, Георги Любенов, Ники Илиев, Йоана Буковска-Давидова, Ники Сотиров, Златимир Йочев, Светослав Иванов, Стефан А. Щерев, Поли Генова, Орлин Горанов, Григор Димитров, Ивет Лалова, Мария Георгиева, Христина Христова, Елена Кристиано, Теодора Духовникова, Владимир Ампов-Графа, Димитър Бербатов, Миро, Мария Илиева, арх. Весела Мирянова, Марина Цекова, Христина Бобокова, Ирина Влади, Таня Скринска, Владимир Карамазов, Елена Петрова, Калин Врачански, Дара и др.

В навечерието на големите награди председателят на Академията за мода проф. Любомир Стойков сподели: „Всички ние и особено младото поколение имаме остра необходимост от личности за пример, от хора, които със своя изключителен професионализъм, стил и успех ни вдъхновяват и окуражават всекидневно. През годините Академията за мода успя да превърне приза „БГ модна икона“ в знак за достоен и смислен живот, в символ на духовен, културен, визуален и най-вече – човешки, просперитет. Досегашните ни лауреати продължават да ни вдъхват национално самочувствие. Те са прославяли и продължават да славят България в целия свят, да градят и утвърждават нейната репутация. Дълбоко вярвам, че и новите носители на тази толкова престижна награда ще дадат своя принос в издигането и развитието на българската култура – духовна, художествена и визуална!“.

В ревю-спектакъла непосредствено преди официалното награждаване, ще бъдат показани актуални колекции на известни български дизайнери и модни къщи, както и аутфити на студенти по моден дизайн от Националната художествена академия, чийто преподавател е и проф. Любомир Стойков. Двама от тях ще получат традиционната стипендия от социалната мисия на Златна игла 2025.

Специален акцент ще бъдат произведенията на такива утвърдени модни творци като носителите на „Златна игла“ – Невена, Аксел Харди, Атанас Парушев и Габриела Карчина. В ревю-спектакъла на Академията за мода ще участват още Велизара Георгиева, Нели Радева, Стефания Кривошиева, Мария Рупова и Ванеса Иванова. Свои коафюри ще представи Емилия Балталиева от екипа на Christian of Roma с авторски прически и тоалети на Невена Николова.

Водеща на събитието ще бъде очарователната Гери Дончева Янков. Наградата, която ще получат всички отличени с приза „БГ модна икона 2026“, е метална пластика, изработена от уникалния български бижутер Анжело Красини в съавторство с проф. Любомир Стойков. Статуетката е интерпретация на първото облекло на Адам и Ева – смокиновия лист – с гравираните образи на най-прочути дизайнери и модни икони.

На бляскавото събитие Академията за журналистика и комуникация за пръв път ще връчи своите професионални награди на водещи представители на електронните и печатни медии за техните постижения в сферата на арт и лайфстайл журналистиката.

